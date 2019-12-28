官方详解华为MatePad Pro智慧分屏：生产力再上一层楼

IT之家12月28日消息 华为早前正式发布新款华为MatePad Pro，除了窄边框设计以及支持手写笔外这款新品还拥有诸如智慧分屏等功能。今日华为官方也通过图片的形式详细介绍了一下华为MatePad Pro智慧分屏的“玩法”。

据官方介绍，华为MatePad Pro可让用户充分利用平时碎片化的时间完成诸如PPT制作等轻度办公操作。用户在在回复邮件时只需打开文件夹，在同一界面将文件直接拖到附件中。

用户也可使用华为MatePad Pro来制作游记：在需要插图的地方调出图库悬浮窗便可直接可以把图拖进来，同时还支持调节变换图的大小、位置以及文字的颜色。

华为MatePad Pro还支持临摹涂鸦功能：用户也可以边用Word写推文，边在悬浮窗里查看资料；在线追剧时，拖出微信小窗口直接回复消息，多个事情可同时搞定，办公娱乐两不误。

配置方面，华为MatePad Pro采用一块2K QHD高分屏，拥有90%屏占比、4.9mm等距微边框、16:10长宽比与DCI-P3色域覆盖，PPI为280，对比度为1500:1，通过莱茵低蓝光认证，共有青山黛、丹霞橙、夜阑灰与贝母白四种配色；搭载7nm工艺的麒麟990处理器，采用3D石墨片立体散热，搭载四声道环绕立体声，还是全球首款无线充电平板，支持15W正向无线充电与7.5W反向无线充电；支持EMUI 10智慧分屏。通过碰一碰、扫一扫、靠近发现，华为平板MatePad Pro可实现多屏协同，手机屏幕能分身至平板，文件可双向拖拽传输，将平板变成手机的虚拟外设。

同时华为MatePad Pro还配备HUAWEI M-Pencil手写笔，支持磁力吸附与无线充电，充电1小时可续航10小时，还拥有4096级灵敏压感。在熄屏状态下，笔尖轻点屏幕即可开启速记。