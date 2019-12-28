信通院张海懿：2019年我国信息网络提升迅速，未来发展呈现四大特点

12月26日，在2020中国信通院ICT深度观察报告会上，中国信息通信研究院信息网络领域主席、技术与标准研究所副所长张海懿就我国2019年信息网络发展的整体进展以及未来五年的发展方向与记者进行了深入的沟通和交流。

在她看来，2019年中国的信息网络在骨干数据网、传送网、接入网、国际通信网以及网络性能等方面都有长足发展，并且，未来信息网络的感知、存储、计算、连接、交换等会不断的进行融合、扩展，内涵会越来越丰富，信息网络也更能够为未来数字经济的发展提供坚实的基础。

▲中国信息通信研究院信息网络领域主席、技术与标准研究所副所长张海懿

我国信息网络取得全方位提升

对于2019年信息网络发展的整体进展，张海懿表示，2019年信息网络在各方面都取得了不错的发展。从骨干数据网来看，人工智能融合SDN/NFV的技术在骨干数据网上有比较大的投入，三大运营商都在发力开展解决方案和技术标准等的推动。

“目前，骨干数据网400GE的设备已经开始一些试点和应用，在国际上出现了一些小规模的商用部署。面向未来网络的下一代数据网研究，网络5.0产业和技术创新联盟也开展了一系列的研究，面向2030年的数据网演进发布了网络5.0白皮书和一些相关的研究成果。”张海懿说。

从传送网领域来看，今年是5G商用元年，针对5G回传，三大运营商有不同的解决方案，比如：SPN、IPRAN演进和M-OTN等技术方案，与之相关的MTN、25/50G OTN等方案也在ITU立项并开展研究推进。在5G前传方面，针对使用的波长不同，主要的解决方案现在有CWDM、DWDM、LWDM、MWDM等，这四种解决方案可能在未来会并行发展。此外，张海懿指出，200G高速模块在干线网应用也有大幅度的提升，相比2018年提升了50%，而400G的应用大约是200G的五分之一，随着标准逐步成熟，主要应用在城域和DC互联。

在接入网方面，固定宽带的10G PON技术已经非常成熟也可以面向商用。“技术提供了千兆接入的可能，今年5G正式商用之后，在移动接入这块的速率也会有大幅度的提升，国家也提出双千兆的接入目标，今年完成的情况也都比较好，目前，固定宽带已经有两千多万户达到500M，千兆接入用户也达到60多万，在未来几年也会继续持续的发展。”

在国际网络方面，亚洲的互联网流量提升非常快。张海懿称：“亚洲的国际互联网带宽今年首次超过了北美，速率提升比较大，达到107T，我国也把深圳边境局提升为区域国际业务局，从只是疏导本市变成了疏导广东、区域甚至全国。此外，重庆、西安等六个城市的国际互联数据通道也审批通过，希望通过这种模式来逐步拉动当地经济。”

在网络性能方面，我国网络性能也有非常大的提升。目前，宽带下载速率已经达到95兆，网内网间的性能提升也比较快，网内的时延性能已经优于国际，网内丢包性能也已跟国际达到同一数量级。国际性能方面，张海懿指出，我们在网间时延方面与国际平均水平和发达国家的水平还是存在一定的差距，后续需要进一步提升。此外，我国在2017年发布了IPv6行动计划，经过两年左右的建设，目前IPv6网络与IPv4网络在网间、网内的时延和丢包性能方面已经比较接近。

“总体而言，2019年信息网络无论是在速率、服务的质量还是水平等各方面都有非常大的提升。”张海懿讲到。

未来信息网络发展呈现四大特点

面向未来五年的发展，张海懿也对记者分享了自己的看法。在她看来，未来五年，信息网络无论是从技术的内涵和外延方面都会有一些延伸和扩展。

她进一步讲到：“之前，我们认为信息网络是由感知、连接、计算等组成的基础设施和应用平台，给我们提供了从电信网到互联网、物联网等各方面的支撑，但随着人工智能、区块链、大数据等新技术的发展，信息网络不止使这些技术赋能原有的感知、计算、连接网络和存储等设施，同时也有望成为新型通用的基础设施来，所以从整体的定义来看，信息网络的感知、存储、计算、连接、交换、处理等不断的融合、扩展，内涵会越来越丰富，信息网络也更能够为数字经济的发展提供坚实的基础。”

具体而言，未来的发展主要有四方面发展特点。一是宽带泛在。作为网络基础设施提供服务的基础能力，面向未来将达到G比特接入普及，骨干网的速率将会向P比特量级进发，网间交换容量也会达到E比特量级。张海懿表示，只有网络能力大幅提升才能为整个数字基础设施之间的互联提供大的管道。

二是智能敏捷。张海懿称，智能敏捷未来更多的是跟人工智能等结合，无论是从网络的服务能力、应用效率、网络安全保障等方面提高基础设施能力，因此，智能敏捷也是未来发展的一个非常重要的方向。

三是集约高效。未来大家可以通过共享基础设施减少重复网络部署，从而降低网络的建网成本。另外，随着技术发展，功能丰富，很多设备都存在功耗大的问题，这对绿色生态的发展也会产生影响，因此，未来网络设备级和组网级的绿色节能等方面的发展也是非常重要的方向。

四是安全可信。通过按需安全、主动安全、智能安全等为泛在全连接应用场景构筑主动智能的安全保障体系，同时也通过“信任体系+内生安全”协同发展来为各种互联网/工业互联网/物联网应用提供可靠的基础资源服务，使信息网络部署和运行都在一个安全可信的环境中，才能够为数字经济的未来发展提供一个更加可靠和可信任的环境。