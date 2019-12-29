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三星Galaxy S11 +手机获蓝牙认证，共三个版本

2019/12/29 7:30:00来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月29日消息 据gsmarena消息，三星Galaxy S11 +手机已经通过蓝牙技术联盟认证（Bluetooth SIG），信息显示这款手机共有三个版本。

据了解，在12月28日三星Galaxy S11 +获得蓝牙认证，信息显示有“SM-G988B_DS”、“SM-G988B”和“SM-G988BR_DS”三个版本，“DS”表示这款手机具有双卡版本。

认证信息除了显示蓝牙5.0，没有其他明确的信息。综合目前爆料信息，三星Galaxy S11 +会配备6.9英寸曲面挖孔屏，2K+分辨率和20:9屏幕比例，还将支持120Hz刷新率。摄像方面，三星S11+此次还拥有该系列中最强的摄像头配置，所拥有一亿像素主摄不仅具备1/1.33英寸大底，同时三星S11+还会配备48MP长焦镜头和采用潜望式结构镜头设计，支持5倍光学变焦和100倍数码变焦功能。

▲via Onleaks丨三星Galaxy S11 +手机最新背部渲染图

硬件方面，三星Galaxy S11 +将搭载骁龙865处理器和X55基带芯片，配有5000mAh电池，12GB LPDDR5内存，拥有256GB/512GB/1TB等存储容量以及采用USF3.0闪存技术。

关于手机的发布日期，目前消息称三星Galaxy S11系列手机（有消息称为三星Galaxy S20系列，详细信息有待官方正式确认）将于明年2月11日或2月18日正式发布。

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关键词：三星Galaxy S11 +

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