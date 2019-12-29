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快手副总裁余敬中：直播是快手的最大优势，两亿多日活一半是直播用户

2019/12/29 8:27:50来源：蓝鲸TMT作者：费腾责编：嗜橙评论：

12月28日在蓝鲸记者年会上，快手科技副总裁余敬中表示直播是快手的最大优势，两亿多的日活中有一半是直播用户；私域流量是快手短视频社区的奥秘。

余敬中指出，快手踩中时代发展的脉搏，应运而生。如果没有移动通信的发展、智能手机的普及、流量自费的下调，就不可能进入现在的移动互联网新时代，就不可能有快手的诞生。大规模视频UGC成为现实，得益于时代的进步、技术的发展。

余敬中表示，快手的私域流量占比接近40%，60%是公域流量，私域流量和公域流量一个是公平一个是效率，快手损耗了效率，兼顾了公平，是让利、包容和分享的社交平台。

“快手直播90%多的是私域流量，只有关注到这个人才能看见他的直播。直播是快手形成短视频社区而不仅仅是短视频媒体的奥秘所在，也是快手商业化的核心竞争力所在。”余敬中说。

余敬中表示，直播是快手的最大优势，两亿多的日活中有一半是直播用户。网络直播是双向的直播，是互动最高的形式，最高的境界。直播对技术保障的要求、对技术风控的要求也非常高。

余敬中说到，无论是个人还是机构、媒体等，一定要短视频+直播“两条腿”走路，直播是培养网红、打赏生成，进而变成多元变现的前提和基础，所以一定要把直播玩起来。

“短视频的媒体融合，其实是两个概念，一个是新媒体、旧媒体融合，另一个是产业的融合。短视频和各行各业的结合点非常丰富，这种丰富的程度、结合的深度，可能会超过互联网的其他业态，所以随着5G的加持，一切才刚刚开始。”余敬中最后说到。

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关键词：快手

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