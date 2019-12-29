外媒调查过去十年的“最佳Ubuntu版本”，19.10版本获胜

过去十年中，人们认为最好的Ubuntu版本究竟是哪一个？

两周前，omg ubuntu网站做了一项调查，列出2010至2019年间发布的所有20个Ubuntu版本，并进行公开投票。结果显示，Ubuntu 19.10位列第一。

Ubuntu 19.10只是获得了一项微小的胜利，因为排名前三的版本得到的票数份额都非常接近，Ubuntu 19.10仅凭借0.25%的差距赢得了冠军宝座。

Ubuntu 19.10（22%）

Ubuntu 16.04 LTS（21.75%）

Ubuntu 18.04 LTS（20.53%）

“近因效应”是否在帮助“Eoan Ermine”获胜中发挥了作用？毕竟Ubuntu 19.10是最新版本，用户对它也更为熟悉。而当要回想更早期版本的优缺点时，可能不大想得起来。

话虽如此，Ubuntu 19.10的获胜也是不无道理的。

当Ubuntu在2017年将Unity换成GNOME Shell时，并不能保证GNOME桌面堆栈的实现和集成会达到怎样的效果。事实上，很多人当时都不抱有期待。

GNOME Shell确实存在与性能相关的问题，不过一旦经过努力，情况就会大有改善。在10月份的Ubuntu 19.10发行版中，最能感受到这些性能改进。

接下来，Ubuntu 20.04 LTS“Focal Fossa”即将于2020年4月发布，应该值得期待。

对了，此次调查中，Ubuntu 13.10赢得了“最不受欢迎的Ubuntu版本”奖项，它获得了全场最低票——5票。