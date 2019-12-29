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游族网络董事会通过出售掌淘科技部分股权的议案

2019/12/29 11:39:12来源：TechWeb作者：果青责编：沧海评论：

【TechWeb】12月29日，游族网络发布公告，公司董事会及监事会分别发表决议公告，审议通过了《关于公司对外出售部分参股公司股权的议案》 。

上述议案显示，游族网络拟将持有的掌淘科技部分股权分别向魔数科技投资合伙企业（有限合伙）（简称“魔数科技”）、中小企业发展基金（深圳有限合伙）、自然人李永良进行出售“股权转让及同步增资”完成后共计9.84%的股权，出售股权总额合计108,265,000元，对应公司注册资本人民币172,643元。

通过本次交易，游族网络公司预计能获得投资收益不超过5045.21万元。游族网络通过出售掌淘科技的部分股权所获得投资收益之和在连续十二个月内累计计算金额已超过最近一期经审计净利润的10%。

同时，公告称，掌淘科技将获得新增资方宿迁京东聚数投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（深圳有限合伙）、自然人李永良的增资，增资总额为不超过90,235,000元，其中99,533元计入注册资本，其余计入资本公积。本次增资中，游族网络拟放弃对掌淘科技的同比例增资权，对应放弃同比例增资权所涉关联交易金额不超过53,749,380元。

另外，游族网络王鹏飞、崔荣因个人原因请求辞去公司非独立董事的职务。公司董事会提名委员会经审核，提名陈芳、陈文俊为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期为自股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

游族网络崔荣因个人原因请求辞去公司副总经理的职务，经总经理林奇提名，拟聘任陈芳为公司副总经理。

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关键词：游族网络

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