Xecuter团队预告任天堂Switch Lite破解：成功运行SX OS 3.0系统

IT之家12月29日消息 据外媒报道,Xecuter团队刚刚展示了在任天堂Switch Lite上运行的SX OS 3.0,此举也是任天堂Switch lite破解的重要一步。

Xecuter团队发布一段破解视频,展示了在Switch Lite上运行的SX OS CFW。同时Xecuter团队还在这部破解版Switch lite上运行了任天堂独占游戏《Sushi Striker: The Way of Sushido(超回转寿司先锋:寿司之道)》。

值得注意的是并不是所有的Switch都可以被破解的,只有那些在2018年6月之前制造的Switch容易受到Kate Temkin的融合攻击,后期代号为Mariko的任天堂Switch和Switch Lite则需要硬破解。

大约2个月前,GaryOPA在GBATemp和MaxConsole上发布了Xecuter团队能够为上述无法入侵的单位提供黑客解决方案,并在11月提供了更多信息。该信息表明Xecuter团队的解决方案是硬件模块,不过Switch仍需要进行焊接才能获得最佳效果。目前,关于Xecuter团队的破解是否仅支持SX OS或是否允许运行Atmosphere之类的其他CFW尚无任何消息。