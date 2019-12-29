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Xecuter团队预告任天堂Switch Lite破解：成功运行SX OS 3.0系统

2019/12/29 11:47:35来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月29日消息 据外媒报道，Xecuter团队刚刚展示了在任天堂Switch Lite上运行的SX OS 3.0，此举也是任天堂Switch lite破解的重要一步。

Xecuter团队发布一段破解视频，展示了在Switch Lite上运行的SX OS CFW。同时Xecuter团队还在这部破解版Switch lite上运行了任天堂独占游戏《Sushi Striker: The Way of Sushido（超回转寿司先锋：寿司之道）》。

值得注意的是并不是所有的Switch都可以被破解的，只有那些在2018年6月之前制造的Switch容易受到Kate Temkin的融合攻击，后期代号为Mariko的任天堂Switch和Switch Lite则需要硬破解。

大约2个月前，GaryOPA在GBATemp和MaxConsole上发布了Xecuter团队能够为上述无法入侵的单位提供黑客解决方案，并在11月提供了更多信息。该信息表明Xecuter团队的解决方案是硬件模块，不过Switch仍需要进行焊接才能获得最佳效果。目前，关于Xecuter团队的破解是否仅支持SX OS或是否允许运行Atmosphere之类的其他CFW尚无任何消息。

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关键词：任天堂Switch liteTX团队

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