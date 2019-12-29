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加速包可能没用：专家称12306已屏蔽多个抢票软件

2019/12/29 14:03:44来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月29日消息 随着2020年的不断临近，越来越多的人开始购买春运火车票，而除了12306外更多人也将目光投向了众多的抢票软件，但是现有的抢票软件参差不齐，有的甚至还抢不到票。对此有专家解释，因为12306已屏蔽多个抢票软件，原有的抢票软件很大几率并不能抢到票。

据央广台中国之声《新闻纵横》报道，目前市面上有大约60款抢票软件，有的直接收钱抢票、有的需要旅客转发链接以增加曝光度、有的甚至会默认付费抢票。对此有专家表示，目前12306已经屏蔽了许多抢票端口并推出了“官方抢票”的候补功能。当12306上没有余票时，相应的车次列表栏目会出现“候补”的字样，旅客可根据需求选择相应的车次、席别，在支付候补预付款完毕后系统会在有匹配的车票时自动生成已支付订单并退回差额，如果没有匹配的车票则会全额退还预付款。

中国铁道科学研究院12306技术部主任单杏花：“从某个角度来讲（抢票软件）确实是迎合了旅客的需求，但是第三方抢票软件存在几个方面的问题，一是大量刷新系统，消耗12306资源，会导致系统服务瘫痪。二是在退签的处理规则上也存在跟铁路规范的收费标准不一致的地方，会多收旅客的退票手续费或改签费用。三是第三方抢票软件留存的旅客信息可能会泄露旅客隐私信息，存在一定的安全隐患。”

再附上人民日报官方制作的2020年春运抢票日历：

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关键词：春运12306

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