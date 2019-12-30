Debian Linux公布关于投票支持非systemd初始化系统结果

本月初，Debian 开发团队发起投票以决定是否要支持非 systemd 初始化系统。现在投票已结束，投票结果也已公布。

根据 Debian 公布的结果，最终获胜的投票选项为：

"Systemd but we support exploring alternatives."

（选择 systemd 但同时探索替代方案）

对于这个选项，发起此提案的开发者也讲述了他的想法：

Debian 项目认识到 systemd 服务单元是用于描述如何启动守护程序/服务的首选配置。但是，Debian 仍然是一个环境，开发者和用户可以在其中探索和开发替代的初始化（init）系统和 systemd 功能的替代方案。

那些对探索此类替代方案感兴趣的人需要提供必要的开发和打包资源来完成这项工作。在运行依赖于某些 systemd 接口的软件时，有助于探索替代方案的诸如 elogind 之类的技术对于 Debian 仍然很重要。更重要的是，Debian 团队必须支持开发此类技术的开发者的工作，这些技术与 Debian 项目的其余部分之间存在重叠，例如，及时检查补丁并参与讨论。

软件包应包括服务单元或启动脚本，以启动守护程序和服务。软件包可以由软件包维护者自行决定使用任何 systemd 工具，只要这与其他策略要求一致，并且通常建议软件包不应依赖于其他软件包的实验性或不受支持的（在 Debian 中）功能。软件包可能会包括对 systemd 以外的其他 init 系统的支持，并且可能包括其使用的任何 systemd 特定接口的替代物。维护人员使用其常规的程序来确定要引入的补丁。

Debian 致力于使用对 init 系统做出不同选择的衍生产品。和我们与下游的所有交互一样，相关的维护人员将与下游一起工作，以找出哪些变化适合加入到 Debian 中，哪些变化应该完全保留在派生工具中。