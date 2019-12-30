雷神上海旗舰店开业，展示新品MixBook Air

热爱PC游戏的玩家一定不会错过雷神，这家主攻高性能笔记本的品牌旗舰店正式进驻上海百脑汇，并在现场展示了全新推出的轻薄型笔记本MixBook Air，以及联合英特尔、百脑汇、佳杰等业内诸多大佬、LPL SN战队为开业举办隆重庆典。

秀到不行的雷神MixBook Air

新店当然得先聊新产品。雷神MixBook Air全身采用镁铝合金制造，由于镁的含量占主导，全机身重量最低仅有930克，导致很多人上手的时候甚至以为雷神MixBook Air的实体产品是个机模。

笔记本采用十代酷睿i5和i7处理器，符合MIL-STD-810G 10项军标，支持180度开合，屏幕配备100% sRGB色彩，屏幕上方也具备Windows Hello人脸识别技术。

重点是在930克和高性能处理器的前提下，笔记本还提供了丰富的扩展接口包括两个USB Type-A，1个USB 3.1 Gen 2 Type-C，1个HDMI口，读卡器，电源口，设备锁等。开机键也直接安排在了机身侧面，方便扩展成台式机的时候不需要频繁开合笔记本启动PC。

具备USB Type-C的同时，雷神MixBook Air也支持USB-PD充电协议，意味着只要符合相应规范的手机充电器，亦或者其他第三方更小型的充电器均可以给雷神MixBook Air充电，这点对于需要移动办公的用户而言非常重要。

最后根据配置的不同，雷神MixBook Air的36Wh版本在纯播放视频的环境中可以最长续航到15个小时，72Wh版本则最高可以坚持30个小时。

目标是全国推广

在雷神上海旗舰店开业典礼上，雷神创始人兼总经理李艳兵先生接受了我们的采访。李艳兵先生表示，雷神品牌从线上推广开始，正在向线下不断扩展，雷神旗舰店落座上海是一个必然的环节。其中原因是上海具备优秀的电竞文化氛围，能够更好打造与雷神品牌气质相符的体验店。通过雷神上海旗舰店作为起点样板，未来雷神也会找机会向全国推广连锁店策略，让更多人能更直接的接触到雷神。

雷神创始人兼总经理李艳兵先生

接下来雷神计划不断致力于打造“游戏硬件+游戏生态+游戏内容+体验中心+游戏基金+用户平台”为一体的电竞产业生态链，其中包括电竞赛事、电竞酒店以及其他电竞活动。雷神未来也会推出同时兼顾性能和轻薄的笔记本，其中雷神MixBook Air就是一个好的开始。

在未来，雷神MixBook系列还会考虑高性能显卡和普通显卡版本的笔记本，贯彻雷神一如既往不做平庸产品的理念，并计划针对设计师打造设计师的专属高性能笔记本。

另外在现场，雷神还邀请到知名电竞大神战队LPL、SN前来与粉丝进行互动，通过粉丝和SN战队队员2vs2英雄联盟比赛加深友谊，也体验到雷神系列游戏本的稳定迅捷的性能表现。