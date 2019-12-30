从 0 到 70% 的市场份额：谷歌Chrome如何赢得浏览器大战

2008 年，微软的 Internet Explorer（IE）浏览器几乎占据了全球浏览器市场份额的 60%；Mozilla 的 Firefox 紧随其后，市场份额约为三分之一；于当年 9 月 2 日初亮相的 Chrome 浏览器则仅占有 0.3% 的市场份额。

十一年后的现在，Chrome 在浏览器市场稳居第一，占有率接近 70%。谷歌是如何在这些年里使 Chrome 从零进入并逐渐主导一个全新的领域？

文档管理工具 FYI 的联合创始人 Hiten Shah 梳理了 Chrome 从 2008 年至今的发展历程，提出谷歌是“通过从根本上重新设计浏览器”来达成这一切。他认为，“谷歌一开始就将 Chrome 视为一个平台，而不仅仅是查看网页的一种方式”。接着，Hiten 从以下几方面展开了探讨：

为什么 Chrome 的主要目标是开发人员而不是普通互联网用户？

在竞争激烈的市场中，谷歌如何在短时间内极大地扩展 Chrome 用户群？

Chrome 如何帮助谷歌在更广泛的互联网趋势中发挥更大的影响力？

互联网的前景从 2008 年起大为不同，人们使用互联网的方式开始发生变化，谷歌抓住了一个机会，为开放的 Web 创建了一个全新的操作系统，并充分利用了 Internet Explorer 的局限性弱点。

2008-2013：重新思考浏览器

2008 年，iPhone 上市不到一年，Windows 7 刚面世了几个月，雅虎拒绝了微软的收购，IE 成为世界上最受欢迎的浏览器。不仅是从硬件角度而言，以消费者为中心的技术生态系统也发生了重大变化。iPhone 是推动应用程序进入主流的催化剂，不过在当时，网页仍旧是多数人进行在线交互的主要方式。

网络瞬息万变，浏览器却无太大变化。在很大程度上，2008 年使用 IE 浏览器的体验与 1998 年大致相同。谷歌意识到 web 2.0 时代应当有新的东西出现，于是快速抓住了这个机会，于 2008 年 9 月 2 日正式启动 beta 版 Chrome。

谷歌重新考虑了浏览器的整个概念，并采用了与微软完全相反的开放方式，从一开始就将 Chrome 项目进行了开源。到 2009 年 7 月，即正式发布仅 9 个月后，已有超过 3000 万人使用 Chrome 浏览网络。同一时期，谷歌推出了 Chrome OS。不久后的 2009 年 12 月，Chrome 拥有了扩展程序库，这在当时是一个很前卫的概念。

2010 年，从年初的 4000 万用户到年底的 1.2 亿，Chrome 经历了惊人的增长期。市场份额也从 2009 年底的 5% 增长为 2010 年底的 15%。在这一年，更为完善和庞大的 Chrome 网上应用商店替代了先前的扩展程序库，这些扩展程序成为了新一波软件产品的先锋，并在很大程度上改变了互联网的工作方式。

接下来的 2011 年，Chrome 的 3D logo 改为了更流行、更简洁的平面式设计。谷歌在 Chrome OS 上更进一步，推出 Chromebook，并将其视为“轻量级便携式计算的未来”。2011 年 10 月，Chrome 拥有了其他浏览器都将竞相模仿的新功能——“新标签页”，Tab 式浏览可以说是具有革命性意义，使人们可以真正地进行在线多任务处理。Chrome 也因此更像一款真正的应用程序。

谷歌的下一步行动是将 Chrome 的业务范围扩大到 Windows 之外。2012 年 2 月，Android 版 Chrome 发布。6 月，iOS 版 Chrome 也发布了。至此，全球活跃的 Chrome 用户数量从 2011 年 6 月的 1.6 亿增长到 2012 年 6 月的 3.1 亿，几乎翻了一番。2012 年夏天，Chrome 的市场份额达到 31%。

下一项重大发展在 2013 年 9 月，谷歌宣布启动 Chrome 应用程序。它们是原生在 Chrome 中运行的轻型应用，可以离线使用，也可以与外部设备进行交互，能够访问本地和云端文件，也能够自动在多个设备上同步。这些都使得 Chrome 离真正的计算平台更近一步。

2014 年至今：赢得浏览器大战

谷歌在 2014 年初凭借 Chrome 浏览器取得了非常不错的地位。Chrome 当时约占浏览器市场的 40%，在短短五年内增长了 155%。超过 3.1 亿人使用 Chrome 作为主要浏览器。

2014 年的第一个大的举措是在移动设备上启动了 Chrome 应用。3 月，谷歌对 Chrome 应用程序开发人员通过其产品获利的方式进行了一些重要变更。因为谷歌清楚地意识到，围绕 Chrome 建立的扩展程序和第三方生态系统是产品未来的重要组成部分，必须要让开发者获得更好的收益。

2015 年 5 月的年度 I/O 开发者大会上，谷歌确认当时的 Chrome 用户数量已超 10 亿。这一年也是对于扩展程序而言极为重要的一年，其他浏览器也终于开始认真对待自己的扩展。同年，微软确认 Edge 将成为 Windows 10 的默认浏览器，并决定终止对 IE 的支持；Mozilla 宣布将为扩展开发人员发布一个名为 WebExtensions 的新 API ，这使得为多个浏览器开发附件变得更加容易。

在此之前，谷歌一直在很大程度上独立地开发 Android 和 Chrome OS。2016 年 5 月，谷歌宣布适用于 Android 应用的 Google Play 商店将也可以在 Chrome OS 上运行。这样一来，许多应用程序都可通过 Google Play 商店与 Chromebook 兼容。几个月后，谷歌又宣布计划将 Chrome OS 上托管的 Chrome 应用迁移到本机 Web 应用，无疑再度丢下一颗重磅炸弹。

到 2017 年，Chrome 浏览器占据了浏览器市场份额的 55%，并且同时悄悄潜入了企业市场。2017 年 5 月，谷歌启动了 Chrome Enterprise Bundle。企业捆绑包的推出是谷歌迄今为止在企业领域最积极的举措之一。Chrome 最受欢迎的更新之一发生在 2017 年 9 月，当时谷歌对浏览器中处理插页式视频广告等自动播放媒体的方式进行了更改，这个看似很小的更新被称为“统一自动播放”，使用户可以更好地控制自己的浏览体验。用户现在还可以有选择地禁用特定网站的音频播放。

下一个重大更新发生在 2018 年 5 月，Chrome 开始支持 Linux 应用程序，谷歌对开发者的友好也因此可窥见一斑，此举也鼓励开发人员不断帮助完善 Chrome 生态系统。同样是在 2018 年 5 月，Chrome 宣布要将所有非 HTTPS 页面标记为“不安全”，并预计在 10 月份正式全面推出。2018 年 9 月是 Chrome 推出十周年，此时，全球有超过 20 亿活跃的 Chrome 安装，Chrome 拥有大约 62% 的市场份额。

Chrome 的普及意味着该浏览器实际上已成为 Web 开发的事实上的标准。谷歌在短短十年间从开放网络的拥护者转变成了当代网络标准的守门人。《彭博商业周刊》的记者 Gerrit De Vynck 认为，“令人担忧的是，谷歌正在使用该浏览器及其 Chromium 开源基础来压制在线竞争对手，并使整个行业都对它有利。”许多用户也逐渐因隐私问题转而对 Chrome 感到失望甚至愤怒。

尽管各种隐私丑闻缠身，加之 Firefox 等其他浏览器的大势发展，Chrome 依然稳坐第一。到 2019 年 5 月，Chrome 占据了浏览器市场近 70% 的份额。

短短十年，谷歌重新设计了浏览器，并使其广受欢迎。Chrome 除了为谷歌创造了一些新的收入来源外，还帮助谷歌进一步扩大了本已相当可观的业务范围，并吸引了大量新的受众。不过，尽管受到广泛欢迎，Chrome 的隐私和安全功能却面临激烈的批评。目前看来，Chrome 的统治地位已得到保证，但如果谷歌无法充分利用其已建立的势头，情况可能会很快发生改变。