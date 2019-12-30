专访夏普高层：2020年，8K或能带来5万亿美元产值

当下彩电市场低迷，未来市场如何破局呢？从目前各厂商的态度来看，都希望押宝5G+8K，借助5G传输速度和8K超高清的大屏的应用来升级整个彩电产业。

近日，夏普中国“8K+5G研究院”正式对外开放，主要展示了夏普8K+5G技术研发成果、以及AIoT生态的布局。同时，夏普宣布将会在2020年进行“8K生态系统业务、ICT业务、智慧生活业务”的三大事业变革，另外还有8K+5G与Smart Home展示中心的多种解决方案的场景展示。

▲夏普中国区销售总经理陆祖荣

会后新浪数码专访了夏普中国区销售总经理陆祖荣，详细了解夏普对未来白电及8K+5G产业链的发展布局。

虽然目前4K电视还未完全普及，但各大科技厂商已经争相推出各自的8K电视。从年初的的CES到9月份的IFA，各大消费电子展上，三星、索尼、夏普和TCL等厂商都将8K电视作为自己的展示重点。

在8K电视战略推进过程中，夏普算是行业当中最早商业化的品牌。早在2017年，夏普推出全球首款消费级8K电视，并在这两年不断进化升级8K电视，目前已经进入到第三代，产品线覆盖到60寸、70寸、80寸以及120寸，已成为业界为数不多能形成8K产品系列化的品牌。

▲8K摄像机

“黑白”共进战略

说到夏普，总会将优质的电视产品与夏普联系起来，但在本次活动中，夏普同时也展出了不少白电产品。对于夏普的白电产品，许多消费者都会有些陌生。而对于这样的策略，陆祖荣表示，夏普在去年九月回归中国市场后就提出了“黑白共进”战略，对于夏普来说，作为改善消费者生活水平的产品，白电产品与黑电产品处于同等重要作用的地位。

▲夏普厨房电器

虽然黑电产品在国内市场存在增量，但对营收的影响或许并不大，而白电产品则可以支撑利润增长，在这样的利润支持下，黑电也能有足够“能量”进行8K化。因此，我们可以在看到夏普展出了数量较多的冰箱等白电产品，急速冷冻技术也更符合消费者对高品质产品的需求。这正是夏普对国内市场布局的一部分，未来夏普还将为中国市场带来多品类家电产品，进而集中更多力量推动夏普向8K方向发展。

8K电视市场大有空间

除白电产品外，8K电视新品绝对是活动中的主角。在2017年，夏普率先推出了首款消费级8K电视，并拉开了电视8K化的序幕。在今年CES和AWE展会中，8K电视的数量激增，市场竞争也更为激烈。对于8K电视的未来发展战略，陆祖荣也给出了自己的看法。

陆祖荣表示，目前在高端电视的争夺中，量子点和OLED这两大技术流派竞争极为激烈，但是这大技术阵营在“冲高”过程中也有一个“共同点”，那就是对8K的选择都是“目标一致”，这充分说明8K电视的未来是“光明无限”。

▲8K电视

从当前的电视市场来看，4K仍然为主流，国内彩电市场一年会有约4500万台的销量，在这样的前提下，其实8K电视仍有较大的成长空间和市场份额。8K电视市场今年的销量预计为20万台，明年则将达到100万台，相比4K的普及速度更快。截止至目前，8K电视的市场占有率尚不及1%，如果对8K进行推广，那么4500万台的容量中8K电视所占的份额其实并不小。在今后，夏普在注重“量”的同时，也会注重“质”的发展，在国内电视市场的竞争时获得优势。

同时，对于消费者来说，从4K到8K本就是消费升级的过程，就如同从720P过渡到4K的过程一样，4K向更清晰的分辨率进行发展也同样是大势所趋。尽管8K内容的缺失仍然是短板，但夏普也通过推出廉价拍摄设备促进8K内容的产出。当然，8K也不仅会在电视领域内，在工业、医疗、教育、安全等领域内同样会具备更多样的使用功能。

普通消费者最关心的，除了8K的画质效果，肯定还有价格。目前市场上的8K电视的价格普遍在3万以上，而三星QLED 8K电视98英寸的价格更高达999999元，在目前8K上下游生态尚未完善的情况下，8K电视性价比并不高，而大尺寸的8K电视，现阶段的目标受众显然也不是普通消费者。

▲现阶段4K电视仍是主流

陆祖荣认为，这也是新技术普及的必经阶段，对于明年8K电视市场走势，陆祖荣表示，今年有相关机构预测全球市场在20万台左右，明年将会有10倍的左右的增长，而中国市场差不多10%的占比。

虽然，从现阶段看8K电视还没有得到大规模的爆发，这里面有多层因素导致。但是，随着整个产业生态产生“共振”以及5G时代的到来和明年东京奥运来的刺激，从明年开始8K电视会迎来真正的“小爆发”。

8K+5G成为关键词

随着5G技术落地即将到来，夏普在8K+5G领域也进行了布局。对于8K电视来说，5G的加入让8K在上传、下载速度上得到了有效补足，也让8K更为“平易近人”。

在活动中，夏普也展示了在5G+8K领域的研究成果。陆祖荣表示，夏普其实在15年前就开始在日本研发8K+5G技术，夏普还在日本建立了8K实验室，并将供应链进行联合，促进8K产业链的发展，因此我们也能看到今年年初8K电视的“百花齐放”。

尽管消费者了解8K往往与消费端的电视挂钩，但在5G到来之时，8K+5G技术在商业用途上同样大有可为。

▲8K+5G布局

8K应用的领域也不只有娱乐行业，陆祖荣透露，夏普预计围绕8K应用领域所产生的市场规模，在2020年将达到5万亿美元，其中涵盖工业互联网、学术教育、智能交通、安全监控、医疗保健等诸多领域，这可能也是众多科技厂商争相发布8K产品的原因之一。

具体操作来看，夏普将其应用领域划分为8大生活领域，这些领域将通过富士康进行全面覆盖，通过分工与合作，达成8K+5G技术在多个场景下的使用。

例如医疗领域，医生在进行手术时，需要长时间集中精力，视觉往往会造成影响。而一些比较难以处理的手术，在切掉病灶时由于人眼很难直接观看到切下的细胞，借助8K超高清分辨率，医生能够更准确地下刀。同时，得益于5G网络的高速、低时延特性，医生甚至可以进行远程手术。在工业领域内，8K+5G+AI的数据搜集能力，甚至可以直接让工厂对产线布局进行最合理的布置。