在YouTube上面学习，有这几个工具才更有效率

作为全球最大的视频网站，YouTube 上面的资源可以用「宝藏」来形容。从各领域的官方账号到视频创作者的个人频道，你几乎可以在这里找到任何想看的内容。



但是面对如此多的观众，YouTube 的功能也无法做到尽善尽美。比如 YouTube 频道无法分组管理、不支持双语字幕、视频下载也很麻烦...... 如何才能让 YouTube 更好用呢？这几个第三方工具也许能帮到你。

频道分组

PocketTube

下载地址：https://yousub.info/

YouTube 最大的槽点之一，就是不支持分组管理。如果你订阅了上百个频道，寻找起来会十分麻烦。Google 的想法是想让你多使用自动推荐，但站在用户的角度，这种方式有时并不方便。

这个 PocketTube 插件正是为了解决这个问题。你可以用它来分组管理 YouTube 频道，分组会显示在左侧栏。插件中内置了一些常用的图标，比如 Music、Game 等，你也可以自己上传。

点击右侧的播放按钮，可以查看分组内的最新视频，它会生成一个单独的播放列表，让你分组观看视频。

另外在 YouTube 的「订阅内容」中，你还可以选择要显示的分组视频。这里的搜索是可以实时显示结果的，找视频非常方便、快速。

PocketTube 中的收藏夹数据支持导出/导入操作，还可以保存在云端，换台电脑也能随时同步。



音乐模式

Music Mode for YouTube

下载地址：https://chrome.google.com/webstore/detail/music-mode-for-youtube/jeieekjcmkhfffleemgbiooooockfmha?ref=producthunt

YouTube 上有不少适合用来「听」的视频，比如纯音乐、现场 live，在工作的时候，很多人喜欢把它们当作背景音乐。不过页面上眼花缭乱的视频，总会影响人的注意力。

这个工具就可以让 YouTube 变成纯净的「音乐播放器」。打开插件上的 Music Mode 开关，然后在视频上右键，在新的标签页打开，插件会自动将视频转换为音乐播放界面，显示视频封面、标题，支持播放/暂停、重新播放。

双语字幕

Dualsub

下载地址：https://chrome.google.com/webstore/detail/dualsub/gnlibmlfpencglodjpgnalbdebfhpmfp

不管你是为了高清画质，还是学习英语，YouTube 都是最好的资源库之一。自动翻译功能可以将任意字幕翻译成你最熟悉的语言，唯一的问题是它只能显示翻译过的字幕，而无法同时对照原字幕。这个插件的作用就是让 YouTube 可以显示双语字幕，就像在国内视频网站上看外语片一样。

视频内搜索

Invideo for Youtube

下载地址：https://chrome.google.com/webstore/detail/invideo-for-youtube/iacbjlffnpbhgkgknabhkfmlcpdcigab?hl=en&ref=producthunt

很多人会把 YouTube 当成学习网站，在观看长视频时，回看、跳转内容是比较麻烦的。这个插件的作用就是让你直接在字幕中搜索关键词（Ctrl+F），然后点击时间轴就可以跳转到相应部分，这对于一些课程类的长视频会非常管用。

记笔记

Rocket Note

下载地址：https://getrocketnote.com/

说到学习，一定会有人边看 YouTube 视频边记笔记。不过如果是用其它软件来记录，还得来回切换页面，体验比较割裂。这个插件的作用就是让你在 YouTube 视频页面直接进行记录，写下笔记的同时会自动记录时间点，事后回顾时，直接点击笔记就能跳转到视频对应位置。

视频下载

https://www.clipconverter.cc/

不少人会把 YouTube 上面的内容用作视频素材，这时候就需要一些能够下载 YouTube 视频的工具。我们还是推荐这个 https://www.clipconverter.cc/，虽然最近加了不少广告，但论成功率、视频清晰度，它还是最好用的 YouTube 下载工具之一。

音乐下载

https://www.y2mate.com/en3

YouTube 上有不少免版权音乐，最近两年 Vlog 很火，这里自然也成了视频创作者找配乐的来源之一。用这个工具可以直接将 YouTube 上的音乐转成 MP3 格式下载，对于大部分个人创作者来说是足够用了。