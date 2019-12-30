小米手表Color官宣：圆形表盘，1540种潮酷搭配

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IT之家12月30日消息 今天小米米家官方宣布了小米手表Color，号称多彩表带潮搭出彩，亮眼外观出街吸睛，不限场合，不限性别，给你1540种潮酷搭配。1月3日早 10 点，小米全渠道开售。不过目前官方并未公布小米手表Color的售价和具体参数。
根据数码博主爆料，小米手表Color和华米GTR的功能参数很像。同样都是1.39寸屏幕，454*454分辨率，心率、加速度、气压计等各种传感器，5ATM防水等等。
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