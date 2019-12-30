过去10年，亿万中国人生活因这几款手机应用而改变

北京时间12月30日消息，2010年，在金融行业就业的李灵康（Ringo Li，音译）从日本东京回到北京，与他一同回来的还有他有生以来的第一部智能手机——iPhone 3G。尽管是当时市面上最先进的手机之一，在李灵康看来，这部iPhone 3G的主要用途也不过是发发短信、打打电话，在有WiFi可蹭的时候偶尔用来上上网。

2007年北京街头的手机广告

那时，人们的日常工作、生活跟网络关系还不大。李灵康叫外卖需要亲自跑到餐馆；购物时还需要使用现金结账，用银行卡、信用卡结账就显得很高大上了；叫个出租车，人们还需要站在路边，挥动自己的手臂。

10年后，李灵康的生活发生了翻天覆地的变化，完全被网络“绑架”了。已经跳出金融行业的他，在日常生活中已经离不开自己的iPhone XS：通过微信与亲朋好友保持联系，通过其他应用叫外卖、打车、结账和购物。

与数以亿计的中国人一样，李灵康的日常生活已经离不开手机应用，其中大多数应用都发端于2010年代初。

2011年刚推出时，就像WhatsApp和Line等应用一样，微信不过是腾讯推出的一款消息应用，但它迅速成长为一款超级应用，提供包括支付在内的各种功能。目前，中国有11.5亿人在使用微信。

外卖巨头美团成立于2010年，最初只是一家团购网站，2015年与对手大众点评网合并，成为中国最大的生活类平台。

移动版淘宝平台发布时间也是2010年。

2010年的摩托罗拉手机发布会

美国信息技术与创新基金会研究分析师迈克尔·麦克劳林（Michael McLaughlin）说，过去10年，“中国迅速由抄袭者成为创新者”。

在手机应用时代，中国具有巨大的先发优势，因为与西方相比，中国在PC领域的积累较少，包袱也因此较小——当初的劣势成为优势，快速迈向手机时代。2012年，通过手机上网的网民数量就超过通过计算机上网的网民。官方机构中国互联网络信息中心的数据显示，10年内手机互联网网民增长5倍，截至2019年6月超过8.47亿。

微信改变了人们聊天和获取信息的方式

微信成为一款包罗万象的超级应用

微信取得的巨大成功，意味着2010年代在历史长河中将被这样记载：中国人交友和获取信息的方式发生了翻天覆地的变化。

就李灵康而言，微信彻底改变了他的生活。2014年，他申请了微信公众号，发布与神秘现象有关的内容。

最初，写公众号只是李灵康的个人兴趣，现在给他带来了意外收获。数年来他积累了逾50万粉丝，仅广告和微信奖励每个月就给他带来数万元收入。

李灵康说，“微信给我带来了荣誉，也使我结交了许多具有相同爱好的朋友。”已经有导演与李灵康接洽，希望将他写公众号的故事改编为电影。目前，李灵康在探索通过播客、短视频等渠道发布内容。

29岁的陈珍（Jane Chen，音译）生活在成都，是一名普普通通的中国智能手机用户。陈珍不仅通过手机应用与好友聊天，还通过手机应用获取信息、结账、预约瑜珈课、叫外卖、打车，“现在，站在路边招手叫出租车已经很困难了”。

2019年北京街头的滴滴车站站牌

滴滴改变了路边叫出租车的习惯

然而，在2010年代初，站在路边招手几乎是叫出租车的唯一方式，这一切因前阿里巴巴销售员工程维而发生巨变。当看到英国打车公司Hailo计划进军美国市场的消息时，程维意识到，中国支离破碎的出租车行业——在高峰期打车几乎是“不可能完成的任务”——也需要这样的应用。

程维2012年创办了滴滴出行，在公司成立后的前4年，程维战胜了逾30家竞争对手。为了获得市场份额，各打车应用纷纷采用烧钱模式，通过向风投融资数十亿美元资金，向乘客和司机提供巨额补贴。不久后，北京、杭州等城市的出租车司机——最初他们都极力反对打车应用——只拉通过打车应用叫车的乘客，因为这意味着他们可以通过补贴获得更高的收入。

共享单车被称为新四大发明之一

被废弃的共享单车

在未来的历史书中，2010年代下半期将被以如下方式记载：中国城市的大街小巷似乎重新回到改革开放前，再次成为自行车王国，不过有了高科技加持。

共享单车并非中国的原创，但以Ofo、摩拜为代表的中国数十家共享单车初创公司，使得共享单车摆脱了专用停车桩的束缚，使用户通过一款应用就能方便地找到自行车并付费使用。

共享单车甚至被官方媒体称赞为“现代中国的新四大发明”之一，另外三种是高铁、扫码支付和网购。

在巅峰时期，Ofo在全球21个国家和地区的逾250座城市开展业务，摩拜则在全球19个国家和地区的逾200座城市开展业务。

但是，随着市场竞争的加剧，实力相对较弱的共享单车公司纷纷关张，它们也顾不上投放到市场上的自行车了，北京等城市的街道上出现了大量无人认领的自行车，它们最终成为废品。

Ofo在2018年末遭遇现金危机，业务难以为继；摩拜则在2018年“卖身”美团点评。规模更小的小蓝单车则在2年前被滴滴收归麾下。

共享单车泡沫无疑给中国的科技投资者上了一课。2010年代下半段，投资者对共享单车公司投入了数百亿的真金白银。

伟高达创投创始合伙人陈诚锦（Finian Tan）说，“投资者的投资相当随意，一些公司的估值达到了没有道理的水平。”

抖音颠覆了视频产业

抖音成为亿万中国人观看视频的方式

人们离不开手机应用的基础，是智能手机的广泛普及。2012年，Android智能手机销量超过诺基亚Symbian，标志着一个新时代的开始。最初，中国智能手机用户钟情苹果、三星等国外品牌。2013年，三星市场份额超过20%，成为第一大手机厂商。之后数年，在华为、vivo、OPPO和小米等中国对手的“围逼抢”下，三星在中国手机市场跌出前五，并在10月关闭了在中国的最后一座手机生产工厂。

2010年代初，智能手机还使用3G技术——中国落后于西方。IDC中国副总裁钟振山（Zhong Zhenshan，音译）说，10年内，中国超越了西方，在5G技术开发和部署方面成为全球领头羊。

智能手机应用还催生了另外一种改变了中国亿万人生活的趋势：观看短视频。很多人每天都大量时间用于观看短视频上。

《2019年互联网趋势报告》的数据显示，在中国，用户每天平均观看6亿小时短视频。快手创办于2012年，在农村地区和工薪阶层中非常受欢迎，部分爆红视频的内容，是木工在展示他们的手艺，水手记录他们在海上的生活。

虽然起步较晚，字节跳动旗下抖音迅速成长为第一大短视频应用，截至今年7月日活用户超过3.2亿。

27岁的朱莉娅·朱（Julia Zhu）是北京人，每天在抖音上观看2-3小时短视频，不过目前她把看抖音的时间缩短到了1小时。为改掉看抖音的习惯，她甚至数次卸载了抖音应用，不过每次还是乖乖地安装了这款应用。

她说，“抖音根据我的兴趣和过去的观看历史向我提供内容，我经常会在不知不觉间观看很长时间的抖音短视频。”在视频应用问世前，朱莉娅·朱必须先从网上下载视频才能观看，但那时的她不会在看视频上花费如此多时间。

抖音海外版甚至成为在主流欧美市场获得成功的首款中国应用。市场研究公司App Annie的数据显示，抖音海外版超过YouTube和Twitter，成为过去10年下载量排在第七位的手机应用。

尽管2010年代即将划上句号，但李灵康认为，即使下一个10年出现的新技术，会再次改变人们聊天和获取信息的方式，他仍然能获得受众，“原创内容始终是有需求的，我使用的渠道和格式，取决于未来的市场”。