华米CEO黄汪全员信：将开放可穿戴硬件，聚焦健康

IT之家12月30日消息 今日，华米科技创始人、董事长兼CEO黄汪发布全员信称，未来十年将开放可穿戴这个硬件基础设施平台，连接和引入更多的合作伙伴。而华米科技自己，则聚焦于健康。

黄汪表示：“在智能可穿戴产业深挖健康，就如同在智能手机产业只做一个手机App；无论它是微信、美团、今日头条、快手，或者京东、QQ音乐、爱奇艺等等，它给社会带来价值的垂直纵深，都未必比一个单纯的智能手机公司小。”

▲华米智能运动手表

以下为华米CEO黄汪全员信全文：

迈向下一个十年：构筑全球健康生态，做用户最信赖的伙伴

亲爱的华米同学们：

再过两天，我们就要迈进本世纪第三个10年。站在新十年的时间边沿上，我们要思考公司的过去、现在和将来，思考公司的发展和面临的挑战，思考产业即将发生的变化，思考今后每天我们所做事情的价值和意义。

今年下半年，历时三个多月，在超过 500名华米同学的参与和支持下，我们最终确定了将我们公司的使命升级为“科技连接健康”，并且确立了公司愿景："构筑全球健康生态，做用户最信赖的伙伴"。我想跟大家分享一下，这前前后后的我的思考。

在2018年底，我曾经和核心管理团队一起探讨一个问题：智能可穿戴产业的核心价值是什么？当年微信之所以能够崛起，就是因为给移动互联网产业创造了核心价值。这个问题引发了大家的思考，经过一整年的多维度思考，最终得出的答案是——健康。

其实，健康不仅仅是智能可穿戴的核心价值，也是万物互联时代的核心价值之一。未来十年将是以人为中心的科技时代。

智能可穿戴是离人最近的电子产品，这样的物理距离，让它和智能手机相比，产生了一些完全不同的新价值和新优势：它可以24小时不间断地产生人体健康数据，它是运动健身最核心的装备，它是儿童社交和安全的核心工具，它可以用于地铁公交支付和门禁，它可以随时控制智能家居，它还可以成为不离身的人工智能语音小助手。

由此可见，它可以产生价值的领域极其广泛，涵盖了健康、运动、移动支付、万物互联的智能家居控制入口、人工智能助手、安全乃至社交。

这样广泛的价值，过去几年曾经对我产生非常大的诱惑，当然也让我和核心团队都无比兴奋，大家基于智能可穿戴全力为用户实现更多的功能和价值。然而，有一天我忽然问自己：我们一家公司真的能够实现上述的所有功能吗？这难道不应该是整个产业共同努力才能实现的事情吗？

我的答案是：结束“一家天下”的妄念，开放可穿戴这个硬件基础设施平台，连接和引入更多的合作伙伴，共同为用户创造更多的价值。而我们自己，则聚焦于健康。

当这个思考完成，我忽然觉得自己松了一口气，因为视野所及全是朋友，没有敌人；因为我们终于不再需要面面俱到，可以释放非常多的资源将健康做深做透；我们终于可以用健康这个逻辑，清晰地去贯穿和驱动我们的业务，让我们每个人都非常清楚做什么硬件、不做什么硬件；我们终于不会因为自己强大的硬件能力，而这也想做、那也想做，从而抑制自己所谓的"无所不能"。

在智能可穿戴产业深挖健康，就如同在智能手机产业只做一个手机App；无论它是微信、美团、今日头条、快手，或者京东、QQ音乐、爱奇艺等等，它给社会带来价值的垂直纵深，都未必比一个单纯的智能手机公司小。

产业的价值分硬件、软件和云服务，而硬件又分技术、产品、渠道、品牌，每个环节都可以成就一家公司，成为它的核心价值及核心竞争力。硬件产品无法通杀，但是容易区域化存活；软件、大数据、互联网云服务容易通杀，可以跨越各个硬件平台，但是它的发展依赖于硬件的成熟和迭代支撑。所以，对软件和互联网云服务认真的人，要亲自做硬件；对大数据认真的人，要亲自做传感器。前半句是计算机科学家阿伦·凯（Alan Kay）的名言，我深以为然，下半句是我的引申思考。

华米科技成立发展的这6年，正是万物互联时代高速演进的阶段，也是智能可穿戴产业飞速发展的阶段——先有硬件，再有软件和数据，最后才有互联网服务。我们正处在硬件高速发展并将走向成熟的阶段，数据正在海量产生，服务正在探索之中。这是为什么我们要激进地制造更多的硬件（2019年前九个月，华米科技的智能设备出货量就达到了2760万台，超过了2018年全年），打造海外渠道把产品卖向全世界（我们已经进入了全球78个国家和地区），推进产业快速发展，逐渐形成海量的数据（我们已经是全世界最大的运动和人体健康数据公司），并确定了健康这个纵深“App”。

智能可穿戴产业，就是智能手机产业的未来趋势，是健康产业的核心变量。全球健康产业，规模6倍于全球智能手机产业。我们站在了健康产业突破的前夜，站在了下一个十年-万物互联时代的门槛上。如果我们有耐心以10年的时间维度"结硬寨，打呆仗"，就一定能推动健康产业的深刻变化，我们也一定能成为用户最信赖的伙伴，并构筑出全新的全球健康生态。

于是，我们选择在大健康领域，以不懈追求的 “科技”作为前进动力，帮助用户实现与健康的连接。“连接”二字，定义了我们在大健康生态中的价值定位——通过构建生态，在帮助用户与健康服务提供商构建数据和网络连接的基础上，实现需求与服务的连接。我们的“连接”，不仅仅是用户和健康医疗资源的互联网连接，更是通过硬核科技（新材料及生物传感器、人工智能算法、数据挖掘、可穿戴硬件、云服务等），建立起人与万物互联世界IoT（Internet of Things）的连接。

我们以领先的科技和互联网方法，推动人类自我量化及无感连入互联网，构筑人类健康的基础设施和生态系统，有效连接用户与全球健康产业的相关环节，帮助人们实现更加健康的美好愿望。

为此，我们清晰地定义了短、中、长期目标：

短期，成为“云芯端”的可穿戴产品与服务供应商，领跑全球智能可穿戴行业；

中期，建立强大的人体健康数据分析引擎，搭建健康大数据平台，推动全球健康产业进步；

长期，构筑全球健康生态，并引领世界健康服务产业变革的发展路径。

在明确了使命和愿景后，秉持何种原则奔跑，就成为我们思考的关键命题。经过充分的讨论，兼顾传承历史成功经验、直面当前挑战，我们确立了“简单、包容、专业、可信赖“的核心价值观，作为后期开展工作的行动指南。

简单是专业的保障，专业是包容和可信赖的前提与基础。

“简单”是我们倡导的基本原则，也是我们需要传承的历史成功经验，是我们基因的底色。在公司内部，我们必须坚持简单的人际关系原则，大家围绕工作，简单沟通，高效协作。对待同事及外部合作伙伴，我们要保持善意，只针对事情的过程与结果进行评价，直击本质和要害，不针对人、不上纲上线、不预设立场；凡事要实事求是，不拐弯抹角、不避实就虚、不推诿、不七扯八扯。

“包容”是华米一直以来的成长逻辑。我们以海纳百川的胸怀，包容差异，尊重不同，并能与多元背景的伙伴高效协同，一起创造出不一样的精彩。包容，是保持多样性的必要条件，而多样性又是创新的根基，是一个生态系统的必备特性；一个组织不僵化、保持对新生事物的思维活跃，多样性就不可或缺。我们要建立一个全球化的公司，就必须求同存异，在坚持公司使命和追求公司愿景的同时，对多样化的文化保持尊重和包容。只有这样，我们才能吸收更多创新的力量，推动事业持续高速发展。

“专业”是华米的立身之本。自公司创立以来，我们从未放弃对专业、对创新的持续追求。正是这种持续追求所形成的技术沉淀，帮助我们不仅度过了难关，更把握时机实现了快速成长。技术是我们前进的引擎。这就要求我们在工作中尊重和推崇专业性，用数据和事实说话，客观、理性、严谨。这是我们能够提供有竞争力的产品与服务的基础，也是我们作为大健康领域“专业”玩家的基本条件。

“可信赖”是华米的追求。只有获得用户的充分信任与依赖，我们的产品与服务才能真正落地，我们的数据才不会成为无源之水，我们对健康和美好生活的追求也才能真正造福整个社会。只有获得合作伙伴的依赖，我们才能够更好的整合全球资源，为健康产业赋能，构建全球健康生态，引领健康产业的变革。

新年将至，未来可期。让我们在新的十年即将来临时，以日拱一卒、永不停息的精神，坚定地实践人类的自我量化，以科技的力量持续推进健康梦想落地！！

华米同学们，让我们一起继续加油！！

黄汪

华米科技创始人、董事长兼首席执行官

2019年12月30日