马斯克发内部邮件提醒员工：不要在意特斯拉股价

新浪科技讯北京时间12月30日上午消息，据外媒报道，随着近期特斯拉股价再创新高至430美元，特斯拉首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）则在一封邮件中提醒员工“不要在意股价”。

在这封标题为“不要在意股价”的邮件里，马斯克写道，“我在推特上的玩笑，你们不要当真。真正重要的是我们作为一家公司的实际执行力和效率。”

马斯克所谓的“推特玩笑”，指的是特斯拉股价飚高到420美元的时候，他发了一条推特说：“哇……股价真高，哈哈。”

熟悉特斯拉风波的对420这个数字应该不陌生，去年马斯克在推特上扬言说要将特斯拉私有化时给出的价格正好是420美元每股。

当时很多人都不信，会有人愿意以420美元每股的价格买入特斯拉，证券交易委员会（SEC）最后还因马斯特的一句“资金已经到位”对马斯克和特斯拉处以罚款。但是即便如今，公司股价飚高两倍再创新高，但马斯克告诉自己的员工说，他相信股价“还会涨得更高”——“最终，我相信特斯拉的股价会比今天高更多。”

在邮件里，他还说，此时此刻我们应该继续“埋头苦干”“这就是上市公司的弊端，股价上上下下，但我们现在该做的是继续埋头苦干。”

眼下，特斯拉正全力以赴，以期在年底之前实现两个主要目标。根据本月初的报道，马斯克曾告知员工，特斯拉在2019年结束前仍有“两个重要目标”需要实现：首先，确保年底前完成新车交付；其次，立即显著提高太阳能板的部署。

马斯克之前也提到，他认为，讨论股价会使员工分心。