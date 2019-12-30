滴滴小桔车服回应“闫宝才自杀”：流程疏忽，已暂停新增“以租代购”

凤凰网科技讯 12月30日消息，滴滴出行小桔车服在今天下午发文回应山西事件，除了对山西好车容易汽车销售服务有限公司（以下简称“好车容易”）创始人闫宝才表示道歉之外，还解释道，滴滴也曾经接到过对方的合作意向，但因为管理流程不完善，对接过程中滴滴出行婉拒了合作意向，但没有清晰的告知正式流程。同时，滴滴暂停了接受新增“以租代购”形式（融资租赁）的车辆在平台上出租。

滴滴出行小桔车服表示，车易融以前是小桔租车合作的租赁公司，但没有开展实际的经营，于今年8月双方提前解约了；山西好车容易公司暂时没有与滴滴出行建立合作。

以下是回应原文：

老闫您好，

我是小桔车服的陈汀，在这里冒昧的称呼您一声老闫，我在网上看到了您写的遗书，得知您因为伤害自己的身体进了医院，特别震惊和揪心，可以想象到，您的家人一定更加着急担心。

听说您平安出院了，我也放心了一些。认真读了您写的信，非常惭愧，我们的工作做的不好，虽然也有一些误解，但本质上也都是我们自己的问题。今天也借这个机会，把真实的情况跟您一一汇报，希望能够解答您的疑问，更希望您能重新振作。

我们认真梳理事情经过后了解到，您名下有两家公司，一是车易融公司，二是山西好车容易公司。车易融以前是小桔租车合作的租赁公司，但没有开展实际的经营，于今年8月双方提前解约了；山西好车容易公司暂时没有与我们建立合作，我了解到，我的同事曾经接到过您们的合作意向，但因为管理流程不完善，对接过程中我们婉拒了合作意向，但没有清晰的告知正式流程。同时，我们暂停了接受新增“以租代购”形式（融资租赁）的车辆在平台上出租。

但无论什么原因，归根结底都是我们的责任。针对合作伙伴的准入流程和规则，我们会深刻反思，对不完善、不合理的地方逐一解决，也会尽快在小桔车服的微信公众号上进行公示。

请您放心，后续我们将从以下几个方面推进落实，也请您监督：

1、我们一直希望联系到您，但目前只和您的家人有了简短沟通，请您好好休养，我也希望能尽快和您当面沟通，以解决实际问题；

2、梳理合作伙伴的准入流程和规则，定位问题，并针对改进；

3、我们会持续在全国各地建立商家顾问委员会，共同服务好司机。

在合规的问题上，我们一直在全力推进，确实还需要一定时间。我们的原则是优先保障合规车辆和合规司机的权益，同时对合作租赁公司的资质和运营情况也有明确的标准和要求。

我们的初心是为了让司机师傅们获得安全、稳定、体验好的租车服务，让众多合作的租赁公司提高出租率和续租率，发展的更好，过程中我们要兼顾所有生态伙伴的利益，因为每台车背后，都是一个个家庭。

最后，祝老闫早日康复，我们还有很多没做到位，但我们一定会竭尽全力。

小桔车服总经理陈汀

2019.12.30