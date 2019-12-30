中兴通讯董事长李自学：恢复期目标整体基本达成，明年将迈入发展期

IT之家12月30日消息 中兴通讯董事长李自学在2020年新年致辞中表示，2019年，公司聚焦主业，强化执行，业绩稳步上升，稳居全球5G第一阵营，恢复期目标整体基本达成。展望2020年，公司将按照“恢复、发展、超越”的三阶段路线如期迈入发展期。在发展期，全面提升战略执行的核心能力，朝着“实现有质量增长，进入全球两百亿美元俱乐部”的目标阔步迈进。

李自学董事长2020年新年致辞全文：

岁月不居，时节如流。挥别2019，我们即将迈向2020新的征程！在此，衷心感谢过去一年中为中兴事业辛勤耕耘的每一位员工及其家属，衷心感谢长期以来关心支持中兴通讯的全球客户、合作伙伴、投资者和社会各界人士，并向大家致以新年的美好祝福！

2019年，我们并肩同行，走得踏实而坚定。这一年，公司聚焦主业，强化执行，业绩稳步上升，稳居全球5G第一阵营，恢复期目标整体基本达成。这一年，公司高强度投入技术研发，5G核心系列芯片规模商用，分布式数据库在大型银行核心业务系统正式上线，自研操作系统应用领域不断扩大，与多家行业龙头企业达成5G战略合作，开展了5G赋能千行百业的创新实践，在标准专利、关键技术、产品方案等各个层面都构建起了核心的竞争优势。这一年，公司秉承持续为客户创造价值、合作共赢的经营理念，在5G国内和海外商用布局上均取得了不俗的成绩，在全球高端运营商也实现了多个历史性的突破。

大鹏之动，非一羽之轻；骐骥之速，非一足之力。公司快速恢复，离不开社会各界的大力支持，更离不开公司上下的共同努力与付出。成绩的取得，是全体中兴员工不畏艰辛，齐心协力干出来的，挥洒汗水拼出来的。向每一个敢担当、善作为的中兴人致敬！

展望2020年，新科技革命和产业变革方兴未艾，错综复杂的外部环境和历史性的行业机遇并存。公司将保持既定的战略方向和基本原则不变，按照“恢复、发展、超越”的三阶段路线如期迈入发展期。研发领域，坚持技术领先，提升产品安全水平，引领5G产品创新和行业落地；市场领域，坚持全球化战略，不断提升市场份额，积极把握政企、5G终端等新机遇；在企业治理上，加强顶层设计和体系化建设，坚守合规经营，强化内控治理，防范系统性风险，确保商业可持续。在发展期，全面提升战略执行的核心能力，朝着“实现有质量增长，进入全球两百亿美元俱乐部”的目标阔步迈进。

历史可鉴，未来可期。35年风雨兼程，一代代中兴人艰苦奋斗，心怀理想和信念，即便在最困难的时期也从未动摇，这种最宝贵的精神财富要不断传承。如今，踏上发展期的新征程，所有中兴人有责任、有义务承担起新的使命，勇于拼搏，持续创新，开放合作，在追求发展的道路上矢志不渝，为创造一个更加美好的中兴而砥砺奋进！

祝大家新年快乐，身体健康，阖家幸福！