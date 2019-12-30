尼康也坐不住了：或于明年1月发布全画幅D780

今年的全画幅竞争来得比预想中激烈了一些。就在大家都觉得A7R3还能再战一年的时候，索尼扔来了一颗炸弹——A7R4，6100万像素。就发布会前一个月，小编同事以还能稳战一年为由自信拿下了A7R3，气得他怒斥大法。随后佳能也放出消息，将在2020年推出1DX3，这是一款主要为新闻工作者打造的全画幅相机，随后又有消息将在明年3月推出5D5，将成为5D系列的绝响。

在索尼佳能大搞动作的时候，尼康终于也坐不住了。据外媒报道，尼康将于2020年1月份发布3款产品：尼康D750后继机型——D780相机，NIKKOR Z 70-200mm F2.8 S镜头以及一款F卡口变焦镜头。

除此之外，美国摄影器材销售网站B&H目前已经上架了尼康D6相机以及AF-S NIKKOR 120-300mm F2.8 E FL ED SR VR镜头，但并没有公布两款产品的具体发售日期。在两款产品之中，尼康AF-S NIKKOR 120-300mm F2.8 E FL ED SR VR镜头的具体售价或许会充满更多的未知。该款镜头堆料十足，据说使用的镜片数量达到了惊人的25枚，其中更是加入了减少色差的新型SR镜片。如果尼康AF-S NIKKOR 120-300mm F2.8 E FL ED SR VR镜头的售价控制在3万元人民币以内的话，还是具备一定的性价比的。