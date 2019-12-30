QQ音乐发布2019年度听歌报告：看看哪些音乐/歌手独得你“恩宠”

IT之家12月30日消息 继上午网易云音乐上线2019音乐总结功能后，QQ音乐也紧随其后上线年度总结功能。

IT之家编辑实测用户可通过微信扫码的方式查看自己2019年QQ音乐年度报告。QQ音乐年度报告共包含9个栏目，分别是：播放的第一首歌、收藏的第一首歌、早起小公鸡之歌、BlingBling之歌、买到即赚到之歌、连你眼睛都喜欢的歌、合你口味的歌、年度最爱艺人的歌、年度冠军之歌。

· 播放的第一首歌：包含2019年用户播放的首支歌曲，同时还会包含2019年播放音乐的总次数以及总听歌时长信息。

· 收藏的第一首歌：包含2019年用户收藏的首支歌曲，同时还包含用户2019年音乐的总收藏数信息。

· 早起小公鸡之歌：包含2019年用户最早听歌时刻及所听音乐信息。

· BlingBling之歌：包含2019年用户VIP尊享身份时长信息。

· 买到即赚到之歌：包含2019年用户拥有的数字专辑总数以及收听次数信息。

· 连你眼睛都喜欢的歌：包含2019年用户喜欢的音乐封面信息。

· 合你口味的歌：包含2019年用户喜欢播放/收听的音乐类型信息。

· 年度最爱艺人的歌：包含2019年用户最喜爱的音乐艺人以及用户收听相关艺人歌曲的总时长信息，同时还给出了其余3位用户常听歌曲的歌手信息。

· 年度冠军之歌：包含2019年用户最喜欢播放/收听的音乐总次数信息。