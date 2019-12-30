西门子朱骁洵：5G医疗爆发箭在弦上，中国机会最大

随着5G商用的落地，5G医疗健康呈现出强大的生命力。《5G 时代智慧医疗白皮书》提到，虽然我国5G医疗健康的发展尚处于起步阶段，但是5G医疗健康前期探索已取得良好的应用示范作用，实现了5G在医疗健康领域包括远程会诊、远程超声、远程手术、应急救援、远程示教、远程监护、智慧导诊、移动医护、智慧院区管理、AI辅助诊断等众多场景的广泛应用。

研发关键：市场需求

随着5G浪潮的席卷，5G技术成为医疗产业发展的重要支撑。5G+医疗的技术探索究竟发展如何？对此，西门子（中国）有限公司执行副总裁、物联网服务事业部总经理，西门子中国研究院院长朱骁洵告诉记者，西门子医疗已经有了自己的5G系统集成技术。

“我们在中国的研发团队在5G、物联网、AI等方向有长期的技术积累，并且通过与业务相结合的方式，开发了很多基于实际需求的创新成果。另外，西门子物联网服务事业部有近200位解决方案开发专家，负责制定针对客户切实痛点且具有商业价值的解决方案。”朱骁洵谈到。

在他看来，5G医疗的探索，除了技术积累和方案解决外，最重要的是业务部门反馈的市场需求。与传统产品开发需要系统论证等一系列复杂的流程不同，西门子选择将敏捷开发的方法论引入到创新解决方案的开发过程中：开发出一个原型，放在客户侧迭代，客户追加了新的需求。基于新需求及时调整和更新版本，很多细节都是在迭代过程中推敲出来并追加进产品中去的。及时的市场需求使西门子通过反向创新的方式与客户实现了价值共创。

应用推广：道路仍长

5G商用落地以后，5G+成为人们的关注点。面对中国医疗资源严重不平衡的现状，远程医疗成为迫切需求。现如今，行业内普遍共识是5G具备高带宽、低时延、点对点的特点，非常适合交通、医疗、工业这三个主要应用场景。

虽然从5G应用的角度来讲，没有技术瓶颈。但是在医疗行业，5G手术、5G机器人目前仍然处于实验阶段，除了CFDA颁发的许可，同时需要相关法律法规的监管以及医疗标准的出台，从实验阶段到大范围推广仍需一段时间。

将5G技术应用到医疗超声领域，是一次医疗行业的改革。朱骁洵表示，现在5G赋能的应用场景主要是在线问诊，医生诊断、治疗必须到现场。当在线诊断和治疗通过5G得以实现的时候，上下级医疗资源得到联动，会伴随出现医疗监管侧如何去规范、如何规避或解决可能会发生的伦理问题。交通和医疗都是以安全为导向，需要强监管的领域，在这些领域变化稍慢也是非常正常且有必要的。

数字化转型：市场机遇

随着中国数字化程度的提高，企业如何在数字化浪潮中成功转型成为了热点话题。

根据埃森哲商业研究院对全球行业领军企业数字化转型的常年跟踪调查，借助数字化成功转型的企业，普遍以业务转型为导向建立战略格局，而非单纯以新颖的技术工具或局部流程变革驱动。

朱骁洵认为，数字化转型不仅仅是信息技术、物联网技术的应用，而是自上而下，从战略规划到实施的过程。其中有很多非技术能解决的问题，需要通过变革管理、人才培养，让企业从管理模式和人员的配置上满足数字化转型的需要。然后，这些战略才能推进，从而转化为可量化的目标。

“中国的人口年龄结构偏年轻，对新兴事物的接受程度高。被商业互联网影响的人，走上商业世界的领导岗位，将有助于数字化转型的开端。在数字化转型这条路上，一定会经历反复推敲、价值共创这个过程。目前，中国社会鼓励创新、摸着石头过河，中国的法律法规、政策制定者允许大家试错，这些都是中国市场独特的机遇。”朱骁洵补充道。