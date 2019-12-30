嘀嗒出行宋中杰：未来顺风车每天会有上千万单的需求

12月30日下午消息，在2019新经济年会上，嘀嗒出行创始人兼CEO宋中杰演讲中提到，过去6-9年，移动出行领域发生的变革，其实是供给侧的深刻变革。而真正促进移动出行市场加速发展的，不是互联网，而是大数据技术真正得以运用。

“出行不是目的，或者因为工作，或者因为消费，所以出行是很好的跨界协同的媒体。”宋中杰说到，出行市场的生态链其实很厚很长，不仅有出行，还有城市各种服务，如红绿灯、加油站、汽车维修站等等。不过，目前各环节之间的协同是松散的。“我相信，随着互联网、物联网、车联网技术的发展，处在上游位置的移动出行业务，对整个产业链有很强的协同作用。”

在宋中杰看来，即使目前国内外的移动出行都尚未真正的盈利，但并不是说这个赛道就没有意义了。反之，移动出行这个刚需、高频、规模巨大的赛道，正是互联网创业者梦寐以求的商业模式，市场前景巨大。一方面，目前，中国、欧洲、以及美国等移动出行市场，都不断引入当地政府监管，在不断的合规合法化；另一方面，整个全中国四轮的出行一天有上亿次需求，出行市场具有足够的市场条件。

对于顺风车市场，宋中杰也充满信心。在宋中杰看来，顺风车发展至今，已经满足每天巨大的下单的需求，而未来顺风车每天会有上千万单的需求。

宋中杰认为，目前国内有1.8亿私家车保有量，每天有至少60%会上路，如果其中10%愿意做顺风车，市场也非常可期。“即使目前私家车的销量有所下滑，但每年还是有近两万量私家车卖出，顺风车正在不断突破人们的想象空间。”