内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

嘀嗒出行宋中杰：未来顺风车每天会有上千万单的需求

2019/12/30 17:06:38来源：新浪科技作者：雪梅责编：孤城评论：

12月30日下午消息，在2019新经济年会上，嘀嗒出行创始人兼CEO宋中杰演讲中提到，过去6-9年，移动出行领域发生的变革，其实是供给侧的深刻变革。而真正促进移动出行市场加速发展的，不是互联网，而是大数据技术真正得以运用。

“出行不是目的，或者因为工作，或者因为消费，所以出行是很好的跨界协同的媒体。”宋中杰说到，出行市场的生态链其实很厚很长，不仅有出行，还有城市各种服务，如红绿灯、加油站、汽车维修站等等。不过，目前各环节之间的协同是松散的。“我相信，随着互联网、物联网、车联网技术的发展，处在上游位置的移动出行业务，对整个产业链有很强的协同作用。”

在宋中杰看来，即使目前国内外的移动出行都尚未真正的盈利，但并不是说这个赛道就没有意义了。反之，移动出行这个刚需、高频、规模巨大的赛道，正是互联网创业者梦寐以求的商业模式，市场前景巨大。一方面，目前，中国、欧洲、以及美国等移动出行市场，都不断引入当地政府监管，在不断的合规合法化；另一方面，整个全中国四轮的出行一天有上亿次需求，出行市场具有足够的市场条件。

对于顺风车市场，宋中杰也充满信心。在宋中杰看来，顺风车发展至今，已经满足每天巨大的下单的需求，而未来顺风车每天会有上千万单的需求。

宋中杰认为，目前国内有1.8亿私家车保有量，每天有至少60%会上路，如果其中10%愿意做顺风车，市场也非常可期。“即使目前私家车的销量有所下滑，但每年还是有近两万量私家车卖出，顺风车正在不断突破人们的想象空间。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：嘀嗒出行顺风车

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有