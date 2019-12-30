IT之家2019年度评论热词：鸿蒙、视觉中国警告、铺路成功...

2019年就要匆匆过去了，正如它跨过2018年匆匆到来之时。2020新的一年就要到来，回顾过去，这一年你的小目标是否已经实现了呢？但这可能都已经不重要，往前看，还有更长的路要走。

2019年科技圈竞争进入白热化阶段，手机厂商的创新也层出不穷，折叠屏、四摄镜头、10倍光学变焦、打孔屏幕、1亿像素镜头、5G SA/NSA芯片，一款小小的智能手机集结了最核心的科技含量。从智能手机到智能电视、到平板电脑、智能手表，再到AR/MR设备，移动终端设备为我们带来了无穷的想象力。

但另一方面，华为在5月份被加入美国商务部实体名单，5G和终端产品受到影响，现在逐步摆脱桎梏，生存下来，立志开创自家鸿蒙生态。继关闭天津手机工厂后，三星电子今年关闭惠州工厂，员工们好聚好散，经济转型依然在继续……

2019年依然是IT之家网友抢上热评的一年，贴合时代，贴近产品，关怀科技的细节，面向星辰大海，畅想未来科技再一次改变世界。

一起来看看IT之家的2019年度评论热词吧，其中肯定有你热情参与的情景。

鸿蒙

今年5月份，美国商务部突然将华为公司列入“实体名单”，以阻止美国科技公司向华为出口软件、零部件产品等，不过今年11月份，美国商务部给出了第三次豁免，也开始允许一些公司恢复向华为供货。这一事件发生后，国内厂商更加重视国产自主化、核心科技等发展。

今年8月份，华为在开发者大会上宣布了鸿蒙操作系统，这是一款基于微内核的全场景分布式OS，已经首先应用在智慧屏产品上，人民日报曾引用评论：鸿蒙一开天地宽，中华有为！

不过前路漫漫，鸿蒙系统任重道远，推新系统不难，难的是打造自己的成熟系统，科技发展还需理性，认识到差距才能缩小差距。

▲IT之家网友热评

那些曾经寄望于国产操作系统、核心芯片得到突破性发展的关心仍在，只是越期待，越希望真实。

视觉中国警告

今年4月份，世界上第一张黑洞照片正式公布，该黑洞位于室女座一个巨椭圆星系M87的中心，距离地球5500万光年，质量约为太阳的65亿倍。它的核心区域存在一个阴影，周围环绕一个新月状光环。同样证明，爱因斯坦广义相对论被证明在极端条件下仍然成立。

不过随后事件焦点却被转移到照片版权上，视觉中国把此黑洞照片的版权列为己有，引发民众对几乎“敲诈”式的收费方式的声讨，网友俗称：视觉中国警告，不敢配图。经此一役，视觉中国被罚款内部整顿，大家再次意识到图片版权的重要性。

▲IT之家网友热评

黑洞现身，总要吸走点什么。

工作996生病ICU，岂是福报？251刷屏

今年3月底，有程序员在GitHub上上线了“996.ICU”的项目，一下子击中了程序员们的内心，继而扩散到各行各业，引发全民讨论关注。“996.ICU”意为“工作996，生病ICU”，“996”即许多企业员工作状态，从上午9点干到晚上9点，每周工作6天。

大佬马云谈到996曾表示，我个人认为，能做996是一种巨大的福气，很多公司、很多人想996都没有机会。如果你年轻的时候不996，你什么时候可以996？后来马云进一步澄清，任何公司不应该，也不能强制员工996；阿里巴巴从来也都提倡，认真生活，快乐工作！但是年轻人自己要明白，幸福是奋斗出来的！不为996辩护，但向奋斗者致敬。996制度是我所鼓励的阿里巴巴员工精神，想成功就必须努力工作。

人民日报评论，对996有争议，并不是不想奋斗、不要劳动。但崇尚奋斗、崇尚劳动不等于强制加班。苦干是奋斗，巧干也是奋斗；延长工时是奋斗，提高效率也是奋斗。

而关于华为251事件，网友们更是众说纷纭，它在12月初爆发刷评，堪称是996ICU的后半场，“251”深层次地反映了当下人们的同理心和危机意识，一种在职场大环境下的集体焦虑感蔓延开来。

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工作996，生病ICU，251危机，不宜意志为转移，且行且珍惜。

铺路成功

大家也许还记得“铺路”是IT之家2018年的年度评论之一，鲁迅曾说过，“世上本没有路，走的人多了也就成了路”。没想到一语成谶，微软在2019年10月份的Surface年度发布会上，真的带来了“Surface Phone”，只不过是一款搭载Windows 10X的Surface Neo和搭载安卓系统的Surface Duo。

作为对比，Windows 10 Mobile却最终迎来了终结，微软主动结束了长达9年的移动手机系统探索，从最初的热切期待到最后的淡然放下，不禁令人感到唏嘘，再次感受到做系统容易，做系统生态难，即使是软件巨头微软也有无可奈何的时候。

▲IT之家网友热评

虽然不是纯正的Surface Phone，新时代的微软却以更大胆地方式实现了“铺路成功”。

5G

今年6月6日，工信部正式向国内运营商发布5G商用牌照，中国移动、中国电信、中国联通加上中国广播电视网络有限公司获牌，这意味着中国宣布正式进入5G商用元年。

2019年底到2020年初，将是中国5G手机首次迎来小爆发的时刻，5G到底有什么用？是网友热心关注的话题。除了找5G信号、测5G网速之外，对于5G的兴奋还有哪些？网友一句话切中要害，就像3G切换到4G，什么时候手机背面和名称不再刻意加“5G”标识了，那时候说明5G手机是真得流行了。

还有网友关心5G的辐射，很多人会误认为基站有电磁辐射危险，4G基站美国的辐射标准是每平方厘米600微瓦，中国基站电磁辐射标准只有40微瓦，比美国严格10倍。通讯基站数量越多，手机通话效果就越好，手机和基站之间产生的电磁辐射反而越小。其实，通讯基站的辐射量还没有一屋子家电辐射大。

▲IT之家网友热评

不管你关心不关心，5G真的来了，4G改变生活，5G改变社会，但真正引起爆炸性的5G场景还在探索中，也许到了那一天你会觉得生活就该如此。

恰饭

恰饭是赣语、湘语、湖北方言、西南官话中表述“吃饭”的意思。赣语发音为“qià饭”，在湘语中一般为在“qiá饭”。在2019年，恰饭更向网络语“打广告、营销”的意思发展。具体表现为某些有影响力的自媒体/组织/创作机构/up主/接受第三方广告，并将其向自己的读者/粉丝/订阅者/观众推广的行为。

恰饭也成为了网友们口中时不时冒出来的一个词汇，特别是在与文章内容有不同观点时，易发冲突和感慨。IT之家网友中“恰饭”评论达到了3765条。

▲IT之家网友热评

其实“恰饭”和“真香定律”一样，没有人能够躲过去的，但只要恰饭恰得真材实料，有理有据，网友们也会给赞的。

机你太美

“鸡你太美”当属2019年圈内最火的梗之一，其来自蔡徐坤的一段篮球舞蹈，而“鸡你太美”是这段舞蹈的BGM“只因你太美”的谐音。进入科技圈后，谐音梗再次得到发展成为了“机你太美”。

不少人从年初关注iPhone 11 Pro的三摄镜头吐槽到最终定型、发布时竟然看习惯了，再加上今年的新售价，不觉发出“机你太美”的感概。

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机你太美，希望2020年能够有更多令人感到惊艳设计的产品出现。

杠精/ETC自动抬杠

今年交通部开始大力推广ETC不停车电子收费系统，全称是Electronic Toll Collection。而在网络中，ETC是对杠精的最好诠释，俗称“自动抬杠”，喜欢抬杠，什么事情都要杠一下，不杠不舒服。

看到这款手机要喷，看到那款电脑也要喷，别人批评事件要喷，别人喜欢这种做法也要喷，堪称全方位360度无死角，这就是“现实中我唯唯诺诺，网络上我重拳出击”的真实写照。不过网络上出口伤人，发动言语暴力攻击并不可取，情节严重时还会走向犯罪的道路。

▲IT之家网友热评

俗话说，良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。网络环境也需要保持友善，和谐交流。

写在最后

2019年度评论还有很多，我们相信，一篇文章并不能概括得下。这篇文章发布后，大家可能会有很多记忆中、自己参与过的热词在脑海涌现，欢迎在评论区补充。

2020年，希望IT之家网友会更加重视发出自己的声音。让评论说话，让评论掷地有声，有你参与，愿您的每句评论，都能给大家的生活添色彩，带来共鸣，带来思索，带来快乐。

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