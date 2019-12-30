女大学生捐卵还网贷：入坑只因一部苹果手机、一张健身卡

IT之家12月30日消息 据人民网报道，女大学生晓雯（化名）为还网贷走上捐卵道路，而为还贷承受捐卵之痛的女大学生，晓雯不是个例。

报道称，晓雯第一次从网贷平台借到2000元，再经过几家网贷平台和私人借条周转之后，欠款累计到5万多元。2018年4月，大三下学期，晓雯备战考研，想彻底还清贷款，于是她想到了网上看过的捐卵。

晓雯最终盲捐完成后，到手2万元。据捐卵机构负责人称，“大部分女生都是欠了贷款才来做的。”

后来晓雯又去给高血压药做试药，一个月后到手4000元。毕业前，经同学介绍，晓雯又打了裸条。目前，还剩一万余元借款尚未结清。

据悉，2016年12月底，晓雯不慎丢失手机，随后花7000元买了一部苹果手机，手头开始拮据，晓雯没告诉父母，有朋友推荐试试“分期乐”，于是入坑。第一次借的2000元，后来开销越来越大，借钱频率也明显增多。晓雯就换另一家平台注册、借钱，还上一家借款。连换几家网贷平台之后，再也借不出一分钱来，所有平台都拒绝再借钱。而另一位受网贷困扰的赵萌（化名）则是因为一张健身卡，也经历过“拆东墙补西墙”。“只要沾了，就脱不了身。”晓雯说。

据从事风控管理、与不少网贷平台有业务往来的”知乎大V“半佛仙人称，“受害者普遍共性是虚荣和单纯。”

据悉，“捐卵”是违法的，国家禁止卵子买卖。2003年卫生部修订《人类辅助生殖技术规范》指出，禁止任何组织和个人以任何形式募集供卵者进行商业化的供卵行为。