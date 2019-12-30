不当分享用户数据，Facebook被巴西政府罚款160万美元

北京时间12月30日晚间消息，据国外媒体报道，巴西司法部周一表示，已对美国科技巨头Facebook处以660万雷亚尔（约合164万美元）的罚款，原因是该公司不当共享用户数据。

巴西司法部在一份声明中称，这是巴西政府首次对Facebook处以罚款，与剑桥分析公司（Cambridge Analytica）2018年滥用数据有关。

对此，Facebook尚未发表评论。

Facebook去年3月承认，英国数据分析公司剑桥分析公司在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，并成功地帮助特朗普赢得了美国总统大选。后来，Facebook经调查发现，最多有8700万用户的信息被剑桥分析公司不当分享。

受此次大规模用户信息泄露事件的影响，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）还不得不参加美国和欧洲议会举行的听证会，接受议员们的质询。

与此同时，包括美国、英国和巴西在内的多个国家对Facebook展开了调查。去年10月，英国隐私监管部门现决定对Facebook处以50万英镑（约合64.4万美元）的罚款。

今年7月，Facebook同意支付1亿美元罚金来了结美国证券交易委员会（SEC）的指控，即Facebook在滥用用户数据的风险方面进行了误导性披露。

据SEC称，Facebook早在2015年发现了与剑桥分析相关的用户信息被滥用的情况，但两年多来一直没有纠正其披露情况。