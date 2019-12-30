蔚来李斌：Model 3和ES6价位差不多，但我们更有竞争力

北京时间12月30日晚间消息，蔚来汽车（NYSE：NIO）今日发布了截至9月30日的2019年第三季度财报，总营收为人民币18.368亿元（约合2.570亿美元），环比增长21.8%，同比增长25.0%。净亏损人民币25.217亿元（约合3.528亿美元），环比下滑23.3%，同比下滑10.3%。不按美国通用会计准则（non-GAAP），净亏损为人民币24.512亿元（约合3.429亿美元），环比下滑23.2%，同比增长3.1%。

财报发布后，蔚来创始人、董事长、CEO李斌和CFO奉玮出席了随后召开的电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

瑞士信贷分析师Ben Wang：第一个问题关于融资，公司此前公布了2亿美元的可转债计划，该计划是否已经完成？有没有体现在三季度的财报中？还是会在四季度财报体现？第二个问题关于研发费用和管理费用的大幅下降是否可持续，公司的员工数量有多少下降？是否可持续？

奉玮：大家都知道，蔚来2亿美元的可转债由腾讯和李斌出资认购，三季度已经完成了腾讯1亿美元的认购，三季度财报对其已经有体现；另外，我们已经从李斌那里收到了9050万美元，余下的950万美元也在交易之中，不久也会到账。关于2亿美元可转债的具体情况大家可以在9月5日的公告中查询到。

关于第二个问题，我们在降低成本方面做了很多努力，明年的预算制定工作也在收尾，预计明年研发支出的利用效率将大幅提升，而研发费用的数额将继续减少。四季度财报会将有更多消息可以分享。

李斌：公司今年为持续地提升效率，进行了一些裁员和组织优化，到年底员工数肯定在7500人以内，有一些还在走法律手续，所以数字还会比这个更少一些，对于明年一季度和后续损益表的改善会起到很大作用。公司会继续精益化的管理。

Ben Wang：年初的时候公司员工数是多少？

李斌：年初最高的时候有9900人。另外，相较于人数的减少，更重要的是控制总体的成本和费用使用的效率，公司将不断审视组织架构，实现更高的团队绩效。

摩根士坦利分析师：第一个问题，公司明年整体的销售目标是多少？三四季度的销量非常强，但是目前看起来明年的竞争也比较激烈，而蔚来的EC6跑车也是明年下半年才能上市，所以多大的销量会比较理想？第二个问题，公司明年NIO House蔚来旗舰店和NIO Space蔚来空间销售网络的展店目标是什么？我们需要多少员工来支持销售网络的拓展？

李斌：从九月份开始，虽然整个市场有挑战，但是我们看到了ES8和ES6的订单都是逐步地上涨，我能说的是在过去的两个月里边，我们平均每天的大订数量超过100个，而且最近来看，都是在持续的上涨。如果你看一些国内的媒体报道就知道，我们的展车全部都卖空了，事实上整个订单的趋势也是非常非常好的，非常高兴能看到这样一个趋势。

总体上来看，我们的产品定位应该说是做得非常对。我们看到这个市场里面出现了一些变化，就是在过去的一个季度里面，奥迪e-tron，还有奔驰的EQC都发布了中国的价格，开始在中国销售。如果用户去看的话，就能够知道我们产品的竞争力是非常非常的强，性价比优势非常高。

另外，ES6在30万到40万的这样一个中型豪华SUV的市场里边，已经进入了前十名的位置，和汽油车相比，我们已经连续两个月进入了前十名，而且我们相信这个排名还会逐步地提升。如果是从一个消费者的视角来看的话，在三四十万这样主流，豪华，中型的SUV里面，ES6毫无疑问是非常合适的一个选择，再加上我们推出了换电等一系列服务的口碑，因此提升了用户的需求，比我们自己一开始预期的要好很多，所以总体来讲还是我们产品和服务的竞争力赢得了用户的口碑，包括用户的投入和支持。我们对于ES6在明年全年的表现非常有信心。如果看北京上海这样一些城市的话，事实上我们的市场占有率，在所有30万以上的中型SUV里面，我们在很多城市都已经在前五名的这么一个位置，这个给了我们很大的信心。

ES8明年4月份就会交付新款，新款的续航里程大大提升，而且还进行了188处的改进，我们的用户对这个还是非常期待的，这个季度现款的ES8销售情况也是非常不错的，已经没有什么库存，我们对明年全年ES8的销量也是非常有信心的。如果你看细分市场，就会发现我们和传统的，比如说（奥迪）Q7啊，（沃尔沃）XC90，宝马X5，像（奔驰）GLE相比的话，我们还是有非常大竞争优势的，在性能，智能化程度，服务等方面来讲，和（特斯拉）Model S相比也有非常大的竞争优势。

EC6是一款非常漂亮的车，在这次亮相以后，我们得到的市场反响也非常的好，因为我们已经开放交纳意向金预定，具体数字我今天不去说太多了，但是从目前的反应来看，还是相当不错的。这款车要明年9月份才能交，当然对明年销量的影响不会特别的大，但是从整体上来讲，我们对ES8，ES6和EC6这三款车在明年各自细分市场的表现还是非常有信心的。