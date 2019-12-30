谷歌、苹果你们长点儿心，这些功能再不加可就真落伍了

都9102年了，原生Android、iOS居然还不支持滚动截屏？



最近一款叫做 Scrolling Screenshot 的iOS应用火了，正如它的名字一样，这款应用可以在iOS设备上实现滚动截屏的功能。不少iPhone用户纷纷感叹「真好用啊」、「终于来了」，也有人吐槽iPhone用户实在太「卑微」了......

的确，滚动截屏的功能在安卓机上已经出现了很多年（2015年Smartisan OS首次推出），但iOS设备却一直没有支持，用户只能借助第三方工具，用拼接的方式来制作长图。这样的操作当然是比较繁琐，远远比不上滚动截屏的体验，更让人「惊讶」的一个事实是，原生Android其实也一直没有支持滚动截屏的功能。

最近几年第三方Android定制系统发展迅速，几乎是在带着原生系统走，不少功能甚至是反向影响了原生Android，以及iOS系统。今天我们就来盘点一下，除了滚动截屏，原生Android、iOS系统还缺失了哪些在国产安卓上已经很常见的基本功能？

截屏、录屏

先来说说截屏和录屏。这些功能在国产安卓机上体验已经很完善，截长图、手势截图、套壳截图......但在原生Android上，直到现在也只是支持了最基本的截图功能。为了给全面屏手势让步，Pixel手机需要长按电源键呼出屏幕截图的功能，而国产安卓机上常见的三指截屏、指关节截屏，则是一概没有。

不过在 Google I/O 2019 大会期间，Android团队的成员表示未来有可能将「长截图」功能加入到原生Android系统中（这已经不重要了）。

而iOS这边则是一直没有开放滚动截屏的权限，现在大部分应用都是通过「拼接」的方式来制作长图（推荐使用Picsew）。Scrolling Screenshot算是iPhone首款真正意义上的「滚动截屏」应用，你需要长按控制中心的屏幕录制按钮，选择「Scrolling Screenshot」，然后点击「开始直播」，向下滑动屏幕，停止滑动后，软件会自动生成一张长图。

相比起之前的拼接方式，Scrolling Screenshot的体验可以说是相当方便了，不过比起国产安卓还是差了一点，希望苹果之后可以支持原生的滚动截屏。

至于屏幕录制功能，苹果已经在iOS 11中加入，虽然迟到，也好过不来。Google则是在Android 4.4中开放了屏幕录制的接口，可以借助第三方软件来实现（推荐使用 Screen Recorder）。在Android 10的某个测试版中，曾短暂出现了系统自带的屏幕录制选项，隐藏在开发者选项中，但在之后的正式版中并未出现。

照片编辑、视频编辑

手机相机是这几年厂商竞争的主阵地，与之相配，手机相册自带的编辑功能也逐渐完善。加滤镜、调参数、批注......在照片编辑功能上，自带相册已经能解决大部分需求。

最近一两年里，视频成为厂商关注的下一个焦点。小米和抖音合作，在系统中内置了滤镜、美颜、配乐等功能。坚果手机已经被字节跳动收归旗下，在坚果Pro 3 中使用抖音特效，可以不受15秒时长限制。OPPO的 Reno2、Reno3 更是将视频拍摄作为手机的主打亮点来介绍。

在最新的iOS 13中，苹果也对照片编辑功能做了很大的提升，之前一些只能在照片处理时使用的功能，被移植到视频编辑上。

就云相册功能来说，Google Photos一直是同类产品学习的目标，它也是原生Android中的默认相册。在照片处理方面，它更多强调算法、自动化处理，系统会直接推送处理好的照片给你，但可以手动调整的选项并不算多。至于视频编辑，Google Photos就更是无能为力了。

文件管理

还有一些功能，Google并没有在原生Android中支持，而是推出第三方软件来让用户自行下载。比如 Files by Google，它补足了原生Android上缺失的文件管理器，还加入了类似苹果生态AirDrop的文件传输功能。

苹果虽然也在iOS 11中加入了「文件」应用，但并不像Android端的文件管理器那样自由，它只能查看一些特定应用中的文件。2019年iPadOS的发布让「文件」应用不再那么尴尬，它支持外置存储，以及分层级查看文件，真正让iPad向生产力工具更近了一步。

你的意见，也许没那么重要

如果硬要「抬杠」，原生Android、iOS系统缺失的功能可就太多了，桌面图标整理、通话录音、卡片式短信......很多功能在国内安卓用户看来已经习以为常，但原生Android、iOS就是不支持。即使这样，也依然有很多国外用户更偏爱原生安卓，而国产安卓也会被人吐槽功能臃肿、广告多。

正是Android系统的开放性，给了国产厂商发挥创意的空间，它们不用像原生Android那样，为了一个小小的功能畏头畏尾，也不用像苹果那样，为了考虑整体的生态而克制、再克制。对于Android用户来说，原生Android功能是否完全，坦白来说已经没那么重要了，而对于iPhone用户，你的意见对于苹果来说可能也没那么重要。