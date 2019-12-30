百度网盘团队推出云相册“一刻相册”，无限存储空间它不香吗？

随着手机相机素质的不断提高，越来越多的人喜欢上了手机摄影，拍的照片变多，如何存储就成了麻烦。我们之前给大家推荐过一些好用的第三方云相册工具，最近百度网盘团队的「一刻相册」也宣布推出了无限存储空间，这在国内的同类产品中还是很有竞争力的。

那么，这款「一刻相册」的具体体验如何呢？下面极客之选就来向大家介绍一下。

无限存储空间，再不注册就没有了

首先当然是大家最关注的云存储功能。目前一刻相册的推广方式是，在12月31日之前注册的用户，可以通过「75J2QG」的激活码来获得无限存储空间，而11月25日之前注册过的用户可以直接获取。

这个诱惑力还是相当大的。用户开启自动同步后，可以将手机相册中的图片和视频上传至云空间，经过我们实际测试，上传的图都是原始大小，不会压缩。用户可以将手机上的照片上传到云空间，然后把本地文件删除，节省手机空间。

作为百度网盘团队的产品，一刻相册中的图片当然也可以同步到网盘当中，算是多了一份保障。你还可以将一些视频共享给好友，复制口令即可在一刻相册中查看。

AI算法分类，方便找照片

通过AI算法来给照片分类，基本已经成了相册产品的共识，一刻相册当然也不例外。你可以按照人物、地点来快速浏览照片，最值得一说的是「事物」分类，里面的细分品类十分丰富，海洋、天空、报告厅、演出......全部都分类归置在一起，偶尔翻看一下还是十分有趣的。

当然，你也可以手动创建相册，然后把一组照片分享给好友。

制作卡点视频，发抖音、朋友圈

可能是为了年底冲量，一刻相册后来拿出了「无限存储空间」的杀手锏，最近更是向所有用户开放。其实早在今年7月份，一刻相册的主打功能还是制作「卡点视频」，瞄准的是短视频领域。虽然定位有了变化，但它依然保留了制作卡点视频的功能。

一刻相册中提供了一些热门的短视频模板，大多是「抖音同款」。你只要将对应片段放到模板合适的位置，就可以自动生成与音乐完美契合的视频，操作很简单。这个功能用来制作一些电子相册还是很合适的，发朋友圈足够用。

除了手动制作，一刻相册还会自动为你推送制作好的视频短片，素材来自同一时间、地点的一组照片，时长大约是10-15秒，点击「回到过去」可以回顾当时拍摄的照片。

如果愿意折腾，Google Photos依然是最好的云相册工具之一，不过在国内使用会比较麻烦。一刻相册提供了一个不错的替代选择，不谈「卡点视频」功能，单纯把它当一个云相册来用还是很「香」的。