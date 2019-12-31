VMware宣布完成27亿美元收购云软件公司Pivotal交易

新浪科技讯北京时间12月31日早间消息，在年底将近之际，全球虚拟化解决方案提供商VMware的“武器库”中又添新丁。周一，该公司宣布其已经完成27亿美元收购云软件公司Pivotal的交易，这笔交易最初是在8月宣布的。

VMware正在转型，想要从一家纯粹的虚拟机公司转变为一家可以在任何地方管理基础设施的云原生供应商，而这笔收购交易则使其在此征程之中又获得了一件新的“武器”。今年早些时候，该公司还已完成收购Heptio和Bitnami的交易。VMware希望，这些被收购的业务都能很好地融入VMware Tansu平台，旨在将Kubernetes Containers和VMware虚拟机整合到一个管理平台之中。

VMware现代应用平台业务部执行副总裁兼总经理雷·奥法雷尔（Ray O'Farrell）发布博文，宣布上述交易已经完成：“VMware Tanzu建立在我们已获认可的基础设施产品的基础之上，并将通过Pivotal、Heptio、Bitnami和许多其他VMware团队为这个新的产品和服务组合所带来的技术来进行进一步扩展。”

在VMware收购Heptio的交易中，克雷格·麦卢基（Craig McLuckie）加入了前者，现任研发副总裁。他在11月召开的一次会议上称，虽然当时这笔交易尚未完成，但他看到了Pivotal可以在专业服务层面上为该公司提供帮助的未来。他表示：“在未来，当Pivotal成为我们公司的一部分时，不仅可以提供技术，还将提供深厚的专业知识来支持应用转型计划。”

Pivotal在交易完成之前是纽约证券交易所的上市公司，但从周一开始则已成为VMware的全资子公司。值得指出的是，这笔交易并不是两家随机公司之间的并购。事实上，VMware和Pivotal都是戴尔在2015年以670亿美元价格收购EMC时所获得的联营企业。虽然这两家公司都归属于EMC旗下，并在戴尔收购后成为该公司的一部分，但都是独立运营的。在戴尔收购Pivotal时，后者被认为是一款能够站稳脚跟的关键产品。

Pivotal和VMware之间还有另外一种很强的联系：Pivotal最初是由EMC、VMware和通用电气（一度拥有10%股份）联合创立的，目的是让这些大型企业能有一家独立公司来实施转型计划。

在2018年上市之前，Pivotal筹集到了17亿美元的巨额资金，其中很大一部分来自2016年令人兴奋的一天，当时该公司宣布获得福特领投的6.5亿美元融资，其中福特的投资额为1.8亿美元。就这一点而言，那时候Pivotal的未来看起来是很光明的，但在上市之后，该公司公布在今年6月公布的财报表现糟糕，导致其股价开始崩盘，市值一日之内蒸发42%。

Pivotal股价在5月30日触及21.44美元的高点，随后一路下跌，到8月14日触及8.30美元的低点，导致其市值从5月30日的58.28亿美元暴跌至8月14日的22.57亿美元。就在那时，VMware承认其正在考虑收购这家挣扎求存的公司。VMware当时提出的报价为每股15美元，与Pivotal股价8月低点相比有着很大的溢价。从周一开始，Pivotal则已正式成为VMware的一部分。