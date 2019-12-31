2019年的最后一次装机，如何高性价比拉满3A游戏特效？

眼瞅着2020年近在咫尺，前有Epic大作疯狂降价，后有Steam圣诞假期季大促销，一不小心3A游戏大作塞满了购物车，一键付款清空后却没有半点酸爽的快乐。没有错，PC平台光买游戏是远远不够的，特别是对画质、特效有较高要求的同学，一台高性能PC必不可少。

那么问题来了，什么样价位的PC才能正好应付所有3A游戏特效，同时价格也不会那么夸张？2019年的最后一点时间，就让我们从拉满3A游戏特效的性价比台式机入手，一起来打造一台玩的爽且性价比突出的游戏PC。

硬件，不一定越贵越好

在组装台式PC之前，关于游戏PC硬件选择的理念有必要先了解一番。以最最核心的CPU（中央处理器）为例，虽然多核心处理器是近段时间芯片厂商相互争夺的热点，但不意味着CPU核心数量越多，PC的游戏性能越好。

以英特尔酷睿X系列的酷睿i9-10980XE和当前最强消费级处理器酷睿i9-9900KS为例，前者为酷睿产品线中的最强产品，定价13000元以上，具备18核心36线程，但在实际游戏性能中其实表现不如定价5000元左右，8核心16线程的酷睿i9-9900KS来得迅猛。

原因在于大部分游戏对CPU核心数量并不敏感，一般只能优化到4到6个核心，能够充分利用8个核心以上的游戏凤毛棱角。但专业领域则追求节省时间提升效率，更多核心能够更快的帮助创作工作者完成任务。因此即便旗舰酷睿i9-10980XE比酷睿i9-9900KS市场定价贵了1倍以上，也仍然无法取代酷睿i9-9900KS在游戏领域的地位。

而更重要的一点在于，不是每一款游戏都能吃透所有硬件性能。以著名的《绝地求生PUBG》为例，虽然游戏创意和竞技十足，但先天开发的弱势导致游戏本身重度依赖CPU频率。因此单核或多核频率更高的CPU往往对游戏更为友好。

不要以为只有CPU性能好就足够了，关键是要确保PC能够稳定运行和拥有足够的扩展性。市面上动辄2000元、3000元的Z390主板有很多，甚至全装甲对主板覆盖。事实上这样的高性能主板更多是考虑到超频，无机箱状态下安装的方便性，以及匹配特殊的MOD主机。

压榨剩余性能是一件专精的工作，要求每一位玩家了解CPU、内存超频的每一个参数并不合理，更多时候以来软件本身的基础超频设计已经足够。以技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板为例，从定位到设计完全奔着游戏PC而去，没有过多的累赘设计，并且最关键的CPU供电部分使用了12+1相数字供电设计，包括数字PWM控制芯片及DrMOS晶体管，并搭配8+4实心辅助电源插座，可精准地提供主板上各个关键零组件所需的稳定电力。

主板加大了供电铜箔设计，并且采用采用2盎司纯铜电路板内层，以达到强化处理器供电效果。晶体管本身也覆盖了双大型酷冷散热片和散热管，从而确保了主板对CPU的稳定供电。

不仅如此，Z390 AORUS PRO WIFI支持型号繁多的高性能DDR4内存，特别是在开启X.M.P之后，内存能够拥有更强劲的表现。对于多数玩家而言，两根相对低时序高频率的内存开启主板的双通道最为合适。插满所有内存槽，单挑16GB以上的内存条对游戏提升不大，反倒会拖慢开机时冷启动自检的进程。

另外Z390 AORUS PRO WIFI最贴心的设计在于在一体式后窗装甲上提供了4个并排的USB 2.0接口，对于玩家而言，在外接鼠标键盘的同时，还可能需要外接USB耳机和游戏控制器，避免了USB 2.0外设占据USB 3.0接口造成扩展上的浪费。

同时也由于Z390芯片组的支持，Z390 AORUS PRO WIFI也内置了英特尔802.11ac Wave2 CNVi WIFI+蓝牙5模块，确保台式PC能够像游戏笔记本那般能够一部到位应付各种环境的无线连接。板载还提供了两个PCIe Gen3 x4 M.2插槽，给NVMe SSD扩展以及游戏高速读取提供了条件。

GPU是游戏的重头戏

所有的3A大作都绕不过GPU的加持，可以这么说，游戏显卡将直接决定了游戏PC能够运行什么样效果的3A级游戏大作，也很大程度上决定了游戏的实际运行帧数。

特别随着微软正式宣布将DirectX Raytracing融入DirectX 12中，实时光线追踪变成了3A游戏大作的分水岭。不管是早期先发的《古墓丽影：暗影》，《战地V》，还是后来移植到PC上的《荒野大镖客2：救赎》，甚至是国产游戏《轩辕剑柒》、《无限法则》，都将加上光线追踪的影子。

英伟达创始人兼CEO黄仁勋亲自为实时光线追踪背书

不仅如此，即使没有采用光线追中技术，新游戏与新显卡相互搭配执行效率也更高。在NVIDIA图灵架构下，图像算法、内存压缩引擎进行了全面更新。例如《孤岛惊魂5》中的水面模拟效果不需要精细运算，只需要通过Tensor Core替代FP16单元就能实现类似的效果。

同样，在图灵架构下整数运算单元拥有了自己的指令发射端口，使得浮点运算单元和整数运算单元可以并行执行任务。以《古墓丽影：暗影》的范例来看，平均每100条浮点指令，就会伴随38条整数流水指令和62条浮点流水指令。当两者并行，指令吞吐率就会升高，游戏速度自然得以提升。

诸如此类的新技术还包括比率可变着色Varable Rate Shading（VRS）、内容自适应着色Content Adaptive Sading和运动自适应着色Motion Adaptive等等。

用最简单话来说，便是越新的显卡搭配发布时间越近的游戏，游戏执行效率也就越高。

这里我们选用了技嘉GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X 8G显卡，作为今年新出的Super系列，这款显卡性价比更高，在芯片采用了与GeForce RTX 2080相同的TU104 GPU，型号名称为TU104-410-A1，也就是说只需要不到4000元的定价，就能拥有几乎接近GeForce RTX 2080的水平。

从官方数据来看，GeForce RTX 2070 Super以完整的TU104为基础，删掉1个GPC，亦或者根据情况选择4个SM进行屏蔽，最终获得5个或者6个GPC，20个TPC，40个SM以及2560个Cuda Core、320个Tensor Core和40个RT Core。

当然，作为堆料大厂的技嘉可不会只让GeForce RTX 2070 Super只有公版卡的水平，它采用了一套6+8pin的供电，配备金属强化背板，以及一套技嘉风之力三风扇散热系统。特别是三风扇系统中包含了3个82mm刀刃式风扇，6根高性能纯铜导热管。另外热管直接接触GPU，确保散热高效性。

同时为了增强散热效率，散热系统还采用了一套正逆转气流导向设计，位于正中央的风扇旋转方向与左右风扇相反，让邻近的风扇风流导向统一方向，加强风压与减少风流，从而引导气流有效的将热量从显卡的上下两侧排出，使得整体散热性能更高。

实践出真知

除了前面提到的三大件，游戏PC还需要关注足够的电源供应、够快的硬盘读写等等。这我们选择了一套850W的模组电源，512GB PCIe NVMe SSD，基本配置如下：

CPU：酷睿i9-9900KS

主板：技嘉Z390 AORUS PRO WIFI

显卡：技嘉GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X 8G

内存：宇瞻NOX暗黑女神DDR4 3600 8GB x2

硬盘：浦科特M9PeY 512GB PCIe

电源：Thermaltake TPG RGB 850W

组装好PC之后，自然少不了一番验证。这里让我们先搬出基准测试软件，包括3DMark、VRMark、PCMark、CINEBENCH R20多个项目，可以看出无论是GPU性能，还是CPU单核和多核心表现，都表现出了很高的素质。

接下来是重头戏，在主流的3A游戏大作中，让我们配上4K显示器，将所有特效拉到最高。高分辨率素材下对PC性能是个严峻的考验，这放在以前是不敢想象的。但在现有搭配之下问题早已解决，从游戏的实际测试来看，3A大作已经达到了流畅级别。如果按照主流的1080p或者2K分辨率屏幕来设置，游戏帧率还能进一步攀升。

也因为如此，热门的在线游戏应付起来更是不在话下，不管是2K分辨率最高画质的PUBG，4K分辨率下的《守望先锋》，亦或者最高特效的《最终幻想14 5.0：暗影之逆焰》，这套游戏PC都能给出110帧以上的成绩，用来适配144Hz显示器更能发挥出这款游戏PC的优势。

当然，游戏过程中PC的稳定性也非常重要，在极端测试的环境下，可以看到无论是技嘉Z390 AORUS PRO WIFI主板，还是技嘉GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X 8G显卡的散热表现不错。

写在最后：找到最满意的游戏PC

2020年注定是玩家们值得期待的一年，无论是即将到来的《赛博朋克2077》，还是风评逐渐看好的《漫威复仇者联盟》，亦或者已经发布在Steam、Epic双持折扣之下透出无线香气的主流3A大作，快乐一整年完全不是问题。而所有的前提自然是选择一款能拿得出手，但又不会让钱包完全干瘪的游戏PC，毕竟游戏只是生活的一部分，把省下的钱投到吃吃喝喝、妹子约会上也同样快乐。

从定价和表现来看，Z390 AORUS PRO WIFI主板和GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC 3X 8G显卡都可圈可点，围绕着大雕组一套令人满意的游戏PC轻而易举。从游戏发布的节奏和所采用的技术上来看，虽说现在是2019年的最后一次装机，但实际上应付整个2020年也是相当轻而易举的。