美股跳水纳指跌0.67%，蔚来Q3业绩好于预期涨53.72%

凤凰网科技讯北京时间12月31日消息，星期一美股跳水，三大股指跌幅均超过0.5%，纳指跌幅更是达到0.67%。截至收盘，道指跌183.12点，跌幅为0.64%，报收28462.14点；标普500指数跌18.73点，跌幅为0.58%，报收3221.29点；纳指跌60.62点，跌幅为0.67%，报收8945.99点。

▲图：蔚来第三季度业绩好于预期，股价大涨逾53%

美国主要科技巨头绝大多数下跌，脸书跌1.77%，亚马逊跌1.23%，苹果涨0.59%，NetFlix跌1.76%，Alphabet跌1.17%，微软跌0.86%。

中国主要科技股全线下跌，网易跌0.82%，爱奇艺跌1.25%，拼多多跌2.78%，微博跌1.55%，腾讯音乐跌2.26%，阿里巴巴跌1.19%，京东跌1.48%，趣头条跌0.59%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：蔚来（涨53.72%），搜房网（涨23.58%），嘉楠科技（涨15.99%），迅雷（涨12.39%），达内科技（涨10.97%），途牛（涨8.51%），兰亭集势（涨7.14%），乐信（涨6.57%），老虎证券（涨6.19%），宜人贷（涨5.93%），金融界（涨5.0%），猎豹移动（涨4.52%），瑞幸咖啡（涨3.68%），世纪互联（涨3.59%），360金融（涨3.4%），小赢科技（涨2.89%），斗鱼（涨2.58%），微贷网（涨2.32%），信也科技（涨1.63%），哔哩哔哩（涨1.15%），蘑茹街（涨0.93%），虎牙（涨0.78%），网易有道（涨0.57%），如涵控股（涨0.43%），富途控股（涨0.4%），小牛电动（涨0.35%）。

下跌的公司包括：宝尊电商（跌0.03%），易车网（跌0.07%），好未来（跌0.12%），汽车之家（跌0.17%），中芯国际（跌0.27%），华米（跌0.33%），唯品会（跌0.34%），百世（跌0.35%），云米（跌0.37%），聚美优品（跌0.49%），畅游（跌0.51%），UT斯达康（跌0.68%），人人公司（跌0.79%），触宝（跌0.8%），新东方（跌0.81%），中通（跌0.89%），58同城（跌1.16%），携程网（跌1.18%），优信（跌1.3%），前程无忧（跌1.35%），陌陌（跌1.36%），搜狐（跌1.39%），趣店（跌1.51%），新浪（跌1.56%），欢聚时代（跌1.63%），500彩票网（跌2.28%），凤凰新媒体（跌2.48%），1药网（跌2.57%），流利说（跌2.64%），寺库（跌2.67%），无忧英语（跌3.06%），搜狗（跌3.15%），团车（跌4.12%），正保教育（跌4.28%），乐居（跌4.31%），简普科技（跌4.7%），云集（跌5.31%），信而富（跌7.35%），品钛（跌8.45%）。

在盘前发布业绩好于预期的第三季度财报后，星期一常规交易中蔚来股价上涨1.3美元，涨幅为53.72%，报收于3.72美元——仍然远低于6.26美元的IPO发行价。盘中蔚来股价一度摸高4.87美元。第三季度蔚来交付了4799辆汽车，环比增长35%。汽车交付量的增长拉动蔚来汽车销售营收达到2.425亿美元，环比增长22.5%，同比增长21.5%。与上年同期相比，蔚来总营收增长25%至2.57亿美元，超过分析师预期的2.34亿美元。第三季度汽车业务利润率为负6.8%，与第二季度的负24.1%相比有相当大幅度的改善，但略低于上年同期的负4.3%。蔚来净亏损3.528亿美元，比第二季度收窄23.3%，比上年同期收窄10.3%。虽然过去3个月蔚来股价上涨了133%，但仍然是风险最高的汽车股之一。另外，显而易见的是，蔚来还急需资金，投资者应当关注蔚来公布融资交易。如果能获得新的资金，快速增加汽车销量，降低成本，投资者对蔚来的信心会有相当大幅度恢复。今天蔚来成交量达到近4.3亿股，远高于近4千万股的平均成交量。

▲图：世纪互联启动与阿里巴巴华东合作项目二期工程，股价涨3.59%

互联网数据中心服务提供商世纪互联今天宣布，根据此前公布的谅解备忘录，它与阿里巴巴签定一项协议，启动位于华东地区的合作项目的第二期工程。合作项目将分阶段完成，第一幢建筑将在2020年上半年完成，根据协议条款，第一幢建筑将给世纪互联带来逾6亿元人民币营收。随着专用托管解决方案需求的不断增长，世纪互联将利用不同产品，捕捉新商机，促进与业界合作伙伴的合作。合作伙伴对大规模和超大规模互联网数据中心服务有着很高的需求，这类互联网数据中心服务在可靠性和性能方面达到了相当高水准。今天常规交易中，世纪互联股价上涨0.23美元，涨幅为3.59%，报收于6.64美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：诺基亚（涨1.65%），Groupon（涨1.29%），Slack（涨0.95%），西部数据（涨0.4%）。

下跌的公司包括：索尼（跌0.09%），戴尔科技（跌0.14%），惠普公司（跌0.19%），摩托罗拉系统（跌0.3%），思科（跌0.38%），高通（跌0.42%），赛门铁克（跌0.47%），GoPro（跌0.47%），黑莓（跌0.47%），恩智浦（跌0.5%），动视暴雪（跌0.52%），Fibit（跌0.62%），Adobe（跌0.74%），eBay（跌0.76%），英特尔（跌0.77%），Yelp（跌0.77%），Snap（跌0.87%），速汇金（跌0.93%），博通（跌0.97%），LendingClub（跌1.04%），VMware（跌1.12%），爱立信（跌1.13%），SAP（跌1.18%），PayPal（跌1.31%），艺电（跌1.38%），甲骨文（跌1.42%），Uber（跌1.43%），AMD（跌1.43%），美光科技（跌1.52%），Salesforce（跌1.54%），Box（跌1.59%），Twitter（跌1.6%），Zynga（跌1.76%），IBM（跌1.82%），英伟达（跌1.92%），Pinterest（跌2.06%），Spotify（跌2.19%），iRobot（跌2.85%），特斯拉（跌3.64%），Lyft（跌5.1%）。

▲图：分析师称汽车交付量将低于预期，特斯拉股价应声下跌逾3.6%

由于投资公司Cowen分析师杰弗里·奥斯本（Jeffrey Osborne）认为特斯拉今年汽车交付量将低于预期，今天常规交易中，特斯拉股价下跌15.68美元，跌幅为3.64%——过去1个月最大单日跌幅，报收于414.7美元。过去3周，特斯拉股价累计上涨27%。分析师预计特斯拉可能在星期五公布第四季度汽车交付量。特斯拉一直表示今年交付量将达到36万至40万辆。奥斯本预计特斯拉今年交付量将为35.6万辆。FactSet收集的数据显示，分析师预计特斯拉第四季度交付量将超过10.5万辆，其中Model 3约为8.53万辆，Model S和X接近2万辆。奥斯本说，在大多数成熟市场上，特斯拉需求趋于饱和，稳定需求取代了积压需求。他把特斯拉目标股价由190美元上调至210美元，比当前股价低约50%，“尽管特斯拉建立了庞大的粉丝群，他们愿意原谅它在各方面的不足，我们对其产品被更多用户接受持怀疑态度”。不过奥斯本把特斯拉第四季度汽车交付量预期由9.5万辆上调至10.1万辆，原因是荷兰和中国交付量将会增长。如果要达到36万辆的今年汽车交付量预期下限，特斯拉第四季度交付量需要达到至少10.45万辆，比第三季度创记录的9.7万辆增长7.7%。

▲图：今天苹果成唯一上涨的道指成分股

今天常规交易中，苹果股价上涨1.72美元，涨幅为0.59%，报收于291.52美元，盘中曾一度摸高292.69美元。苹果扩大了领先优势，成为今年表现最好的道琼斯工业平均指数成分股。由于道指重挫183.12点，苹果成为今天唯一上涨的道指成分股。今年以来，苹果股价累计上涨85.1%，今年表现第二好的道指成分股是微软，累计上涨55.3%。投资公司Wedbush分析师丹·艾维斯（Dan Ives）星期一发表投资报告称，他预计2020年将是“5G超级周期”年，苹果将是5G领域“明显的领先者”。艾维斯对苹果股票评级为“跑赢大盘”，把苹果目标股价定为350美元——比当前股价高20%。艾维斯还表示，在下一阶段的云服务大战中，微软将战胜亚马逊。