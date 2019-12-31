Twitter CEO和其他科技巨头为何突然看好非洲？

新浪科技讯北京时间12月31日早间消息，Twitter CEO杰克·多西（Jack Dorsey）似乎对非洲颇有好感。

这位Twitter和Square双料CEO上个月宣布，他明年将在非洲大陆度过长达六个月的时间，但并未披露太多细节。但是，像他这样认为非洲大陆具备技术颠覆潜力的美国CEO和全球风险投资家却不在少数。

“我们看到了科技行业的大量投资机会和增长潜力。”布鲁金斯学会非洲增长计划研究员、克林顿政府前副秘书长维特尼·施耐德曼（Witney Schneidman）说，“杰克·多西在正确的时间到达正确的位置，并投入适当的时间开始理解非洲市场的复杂性。”

非洲人口年轻且蓬勃发展，施耐德曼称非洲为“任何科技创业者的天然市场”。根据联合国最近的一份报告，非洲54个国家的总人口为13亿，平均年龄为19岁，未来30年约有一半以上的全球人口增长将来自这里。非洲也是世界上银行服务不足和无银行账户人口最多的国家，因此吸引了金融技术和支付领域的公司。

Facebook早期投资者兼Accel Partners合伙人吉姆·布雷耶（Jim Breyer）将这项投资机会比喻为2000年代初的中国。布雷耶现在是布雷耶资本（Breyer Capital）的创始人，也是北京IDG资本的联合主席。他说，非洲有前途的企业不一定发明新东西，而是在寻找“利用技术的新颖方法”。

“非洲同样提供了一些基本的跨越式机会，这些机会已通过使用手机和其他技术平台得到释放。”布雷耶说，“我们看到来自美国和其他地区的顶级学术机构的一些最聪明的人回到了非洲大陆，从而为企业家和开发商贡献了不断增长的人才库。”

风险投资

大型科技公司已注意到这一点，并已启动加速器计划，以帮助使更多的公司起步。微软今年5月表示，它将在五年内在第一个非洲开发中心上花费1亿美元，首先从肯尼亚和尼日利亚开始。Facebook和谷歌也都有针对当地创业公司的非洲加速器计划。

阿里巴巴也有类似计划。12月，阿里巴巴联合创始人马云在《纽约时报》上发表了专栏文章，概述了非洲企业家推动的“下一次数字革命”。

一些公司正在走风险投资之路，对非洲创业公司进行战略投资。例如，Visa宣布收购非洲消费支付产品PalmPay 20%的股份。

位于拉各斯和旧金山的在线支付处理公司Flutterwave是另一个受欢迎的选择。据Pitchbook称，它与Uber和支付宝建立了合作伙伴关系，并从Salesforce Ventures、万事达卡和Google Developers Launchpad等公司筹集了资金。

布雷耶于2017年支持加纳医疗保健公司mPharma，后者于今年早些时候收购了肯尼亚第二大连锁药房。他还支持电子商务公司Sokowatch、Africa Health Holdings、Jetstream和Apollo Agriculture。

基础设施

非洲之所以机会广阔，一部分原因是现有的遗留系统并不多。Sokowatch的另一位早期投资者、Lynett Capital的创始人本·利尼特（Ben Lynett）表示，这通常是机遇，而不是障碍。

“我们现在看到的是缺少技术可以解决的基础设施，”2016年开始在非洲投资的利尼特说，“你缺乏基础设施，而且潜在的跨越式影响尚未建立，但是可以针对2019年的新技术找出有意义的方法并以独特的方式加以应用。”

利尼特说，估值也更“合理”。根据CB Insights的数据，在400多家估值超过10亿美元的创业企业中，只有两家位于非洲。

中国风险投资者一直在增加对该地区的赌注。尼日利亚的两家金融科技公司Opay和PalmPay在2019年第四季度从中国风险投资者那里筹集了超过2.2亿美元。

尽管面临这些机会，但利尼特表示说，要扩大规模并找到足够的技术人才可能是一个挑战。布鲁金斯的施耐德曼说，了解非洲54个国家的规则并“确保规则一致可能很有挑战”，在该市场中寻找当地合作伙伴也并非易事。但是随着美国创业公司的估值飙升，外国投资者的的兴趣可能会增加。

“风险投资世界和非洲仍在努力寻找彼此。”施耐德曼说，“美国和西欧投资者还不习惯这里的回报率，因此目前看不到洪水泛滥，但我们确实看到了一些了解市场的人。”