在名片上运行的Business Card Linux宣布开源

George Hilliard是一名嵌入式系统工程师，平时他将大量时间花费在寻找便宜的Linux计算机上。直到有一天，以名片尺寸制造准系统Linux板的想法出现在他的脑海。

此前，George也见过一些电子名片，具有各种有趣的功能，包括模拟USB闪存驱动器，闪烁指示灯，甚至无线收发器等等。但是，运行Linux操作系统的还没有。于是，他很快开始动手打造，并且获得了成功。

这便是成品图。它是一台完整的，也是最小的ARM计算机，运行由Buildroot构建的定制Linux固件。

名片上印有 George的姓名、职位、电子邮箱等常规内容，其中一角还带有USB端口。将这张名片插入计算机后，它将在6秒内启动，并可作为闪存驱动，内含一份README文件、一份简历副本和一些摄影作品。它还具有多种游戏和Unix经典功能，例如小型2048和小型MicroPython解释器。

George介绍，所有这些都是在仅8MB的闪存芯片上完成的。Bootloader的大小为256KB，内核为1.6MB，整个根文件系统为2.4MB，还剩余一些可用空间。

最令人惊讶的可能是，整张卡的成本价格不到3美元。处理器是保持成本低廉的关键，经过大量研究，George选择了同时包含RAM和CPU的F1C100。他还透露这个是从淘宝上淘来的。

不过，由于尺寸和成本的原因，这张名片缺少I/O，不能进行网络连接，也没有足够的存储空间来运行重量级程序。

George已经将他的 Business Card Linux 开源了出来（点此链接）。关于名片的构建过程、原理图以及其他详细信息，在他的个人博客中有更多介绍：https://www.thirtythreeforty.net/posts/2019/12/my-business-card-runs-linux/