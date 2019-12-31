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苹果WWDC 2020或推高端游戏Mac，预计售价3.49万元

2019/12/31 8:36:33来源：新浪科技作者：于泽责编：懒猫评论：

12月31日早间消息，据台湾《经济日报》报道，苹果计划在2020年WWDC上发布一款全新的高端游戏电脑，可能是MacBook或iMac，预计售价将达到5000美元（约合人民币34932元）。

▲苹果或推高端游戏Mac

供应链人士表示，苹果的电竞PC新产品，除单价高外，可能是类似大屏幕的一体机（AIO），也有可能是大屏幕的电竞笔电，细节目前还不是很清楚，规格肯定是顶级，对供应链厂商的零组件品质要求很高。

不过《经济日报》报道苹果的传闻并不是特别靠谱。例如，仅在几个月前，他们就错误的报道AirPods Pro将提供多达八种颜色。

对此国外分析师也表达了自己的观点，一方面，这个这个电竞Mac的谣言过于荒谬：定价过高，在macOS系统上开发游戏的困难都是很现实的问题。

但另一方面，进入电子竞技领域可能会为Mac注入新的活力，同时鼓励PC端和主机游戏端的开发人员，同时在在Windows系统和macOS系统上同时发布游戏的事早就该提上日程。

虽然苹果在发力Apple Arcad（苹果公司游戏订阅服务），但毕竟只能做一些简单的游戏，若是要进行沉浸式的游戏体验，或激烈的对战，还是只有高规格、运算快的电竞PC能做到，这也是苹果为何仍要推出电竞PC的因素之一。

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关键词：苹果Mac

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