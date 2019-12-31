我们跟“2019年最惨的人”聊了聊

“补电要拖辆油车、长安街上也趴过窝、股票跌到一块多……”

12月28日，深圳湾体育中心的舞台中央屏幕升起，这一次的主角不是明星，也不是公司高管，而是一群蔚来车主，他们用自黑吐槽的形式来表达对蔚来的支持。

大家都说，本届NIO Day很不一样，不再是李斌一个人的舞台，更像是一个用户的派对。据介绍，这次活动由用户顾问团主要策划，甚至包括李斌的出场顺序都由他们而定，秦力洪还和他们说，“未来NIO Day策划和主办将会交给顾问团来做，李斌和他到时候就来蹭蹭热度。”

是的，就是这样一群用户，为着这场活动忙碌着，就连现场从26号开始后台搭建以来的饮用水，都是由石家庄车友会赞助，据说运来了1200多箱。

李斌自己也说，用户的信心比一线同事强，“没有用户走不到今天，我们用户的支持让我们走到今天，也能让我们走得更远。”

李斌接受专访

“我们不高调”

2017年底，蔚来横空出世，一下子进入到大众视野之中。8架包机、19家五星级酒店、60节高铁车厢、160辆大巴、梦龙乐队……一场耗资8000万的发布会震惊了整个汽车圈，但也让蔚来被打上了“烧钱”的标签。

但李斌回忆起这段经历，还是认为2017年做NIO Day当然是最佳的方式，蔚来需要整体的介绍，只不过规模超出了很多人的想象。不光是超出了中国车企的想象，也超出了很多豪华汽车品牌的想象。

他也不认为这样的操作非常高调，“我没有私人飞机，用的最豪的车就是我们自己的车，所以我觉得不能叫‘高调’，虚张声势才是高调，我们这个是‘平调’，是做我们应该做的事。”

“我有去参加过任何一场和我们产品品牌无关的真人秀吗？我们没有搞不着边际的事，那才叫高调。”李斌认为，开发布会是要开的，开的形式当然要以最合适企业的形势。在他看来，蔚来年底开的发布会效率挺高的，而且还能一举多得，感谢老用户吸引新用户的同时，也可以发布产品，“每年都这样，就跟双11一样。”

“不搞NIO Day的话就说明蔚来不行了，搞NIO Day就知道不管这个公司有多少问题，但是他的产品服务都还在改进，别的事情都是常规动作，所以我真的不觉得我们高调，我们很低调。”李斌表示。

在经历了今年的一系列事件后，蔚来今年的NIO Day也“豪华”不再，没有了国外歌手，取而代之的是用户最喜爱的女歌手邓紫棋。没有了给用户包办的机票酒店，也没有接送机，而是自掏腰包来参加活动，用户自发组成团队进行接送机；就连活动门票都得用户自己在App上花积分抽签，还不一定抽得到。

在发布会舞台中央，李斌说道，“过去这一年，蔚来经历了很多挑战，正是因为有你们（用户），我们才可以走到今天。”并在台上向三个方向的用户各鞠了一躬。

蔚来石家庄车友会赞助的矿泉水

预料之中与打乱计划

“我太难了”这句话是2019年的网络流行语，甚至已经变为了很多人的口头禅，同样用在李斌和蔚来身上也一点不为过。

公司内部多次裁员、车辆出现自燃并最终召回、产量下滑带来股价低谷……一系列的事情让蔚来很长一段时间负面重重。

接受新浪科技专访时，李斌坦言，2019年有很多东西是预期中的，包括资本市场的变化、组织调整的阵痛以及舆论各方面的压力，但是2019年电池召回的事并不在预期中。

“我认为电动车自燃事件，确实有一定的概率，但是不管是被报道还是没被报道，这都是客观规律，不要把这件事说成是零。”李斌介绍了从保险方面获得的电动车自燃数据，大概万分之七左右。

“前一天刚刚特斯拉在上海出了事，我们还没反应过来在西安就出了事，”说起蔚来的第一次自燃事件，李斌也呼吁能让更多人了解电动车自燃应该如何处置。他表示，处理电动车自燃事故最好的办法是浇水，但工作人员采用扑汽油车灭火的方式，把灭火罐都用光了都没有解决。

在微博上，蔚来共发布了4条微博，逐步说明此事情况，并给出解决方案，最终发现该车该车辆在送修前底盘曾经遭受过严重撞击。但令人没有想到的是，随后的一个月的时间里，上海、武汉也接连有车辆发生冒烟等情况。

“每天没日没夜我们（蔚来）的团队和他们（宁德时代）的团队在一起分析问题，”发现问题后，李斌在调查后决定主动召回，“我们在这件事里也学到了很多东西，我们让所有用户知道蔚来解决问题的决心是非常坚决的，不像别的公司那样最后给个结论就可以了，我们坚决做我们该做的事，虽然这个代价对于我们这样的公司来说非常大。”

李斌表示，召回及其带来的连锁反应打乱了原本的计划，甚至影响了蔚来今年的发展。不过今年多次宣布的优化减员，却是李斌在去年就思考过的。

“其实去年IPO回来，第一次在公司内部开高管会我就提出来，我们到了一个比较危险的时候，因为飞机刚起飞的时候是最危险的，很容易失速。”李斌在今年1月的年会中，再度提出蔚来已经进入了资格赛的阶段，资格赛阶段保证自己能活下去，能有参与竞争的资格。

这种判断也让在外界看起来烧钱如流水的蔚来进入到精细化运营的阶段。在李斌看来，在资格赛阶段要把内功做好，不需要花的钱坚决不花，把每分钱都花好。蔚来在资格赛阶段需要去做的事情是怎么花更少的钱做到更好的效果，用更低成本、更高效率，带来更卓越的产品服务。

召回风波后，蔚来的“节流”也初见成果。刚刚发布的第三季度财报显示，蔚来总营收为18.368亿元，同比增长25.0%，净亏损也有所收窄。与此同时，腾讯出资的一亿美元已经体现在三季度财报中，李斌个人的9050万美元注资也已经完成。

超过分析师预期的财报也赢得了投资者久违的青睐。12月30日，蔚来股价一度涨超100%，最终报收于3.72美元，大涨53.72%。

“现在我们越来越清楚自己该坚持什么，该调整什么，所以这是我们这一年中学到的东西。”经过这一年的变化，李斌也清楚地知道什么不应该改变。“怎么坚持用户企业的初心，好的产品、好的服务的初心，这些事情是不能变的，这些事情变了就不是蔚来了，这些事情变了也就失去了我和力洪创办这家公司的意义。”

“用户企业是娘胎中就在思考的事”

在接受新浪科技专访时，李斌说了这样一句话，“用户企业和换电是我花了两年，蔚来在娘胎里的时候就在思考的事。”

这是很多传统车企不会去做的一件事，而李斌自己也为了维护好蔚来这个3万人的用户社群，做出了很多转变。

新浪科技了解到，李斌的5000个微信好友早已满员，现在再有朋友要加他微信，他都会与对方添加蔚来App中的好友，而且有些时候在微信上可能几个小时都不回，但在蔚来App中的消息他一定都会当天回。

此外，李斌还有个雷打不动的习惯。每天晚上8点，他都会准时出现在蔚来App中，听取用户意见，并且还会给用户发放积分红包，甚至还为此改签过航班。

日前，一篇名为《蔚来李斌，2019年最惨的人》的文章在网络中快递传播，李斌刚看到的时候以为，“我说怎么黑，虽然负面很多，但是没有这么耸人听闻的标题，我问PR的同事，我说怎么又出一篇负面。”不过他看完后觉得“好像还行，是正话反说的感觉”，他随后就问公关同事，得到不是策划的答复，他说了句“怪不得别人说我们公关部门差。”

同样的话，李斌也曾在一次公开演讲中表达过。而与外部舆论十分不同的是，蔚来App内的用户纷纷发布动态为李斌打气，一位名为“宋总”的用户表示，“蔚来的魅力，用了才知道，别听之任之”。

今年1月，蔚来宣布李斌转让其名下5000万股股份用于成立蔚来用户信托基金。在随后1年的时间里，经过章程起草委员会的征集、起草委员会提交章程在社区投票通过、社区理事推举和社区票选，产生了八位用户理事。

而就在结束与新浪科技的对话后，李斌紧接着又与第一届理事会进行了一次午餐会，而这或许也是蔚来与用户建立更加深入连接的纽带。

蔚来用户信托基金第一届理事会

结语

发布会上，李斌排在用户合唱团以及用户纪录片后登场，他登台时间不足半个小时，仅为整个发布会的三分之一。他首先讲述了用户的故事，提到一位用户为蔚来拉到45位用户的故事时，李斌用了一个梗来形容“蔚来没钱了，用户来给蔚来帮广告”。

蔚来与用户直接究竟有什么“魔力”？李斌的言语中也透露出一些答案。在1个小时的采访中，李斌几乎给出的每个答案或多或少都会提到用户。

在采访的最后新浪科技问了他一个问题，“如果100分是满分的话，你会给蔚来在用户企业上打几分？”

李斌答道，“60分，刚及格，还差的很远。”