2019年即将结束，回顾微软今年所做的所有事情，很明显的是，Redmond-based软件最近一直很忙。

新的Windows 10功能更新（Windows 10 May 2019更新和Windows 10 November 2019更新），新设备（Surface Laptop 3，Surface Pro 7和Surface Pro X以及其他型号的预览），Windows 10 Mobile的消亡以及非常激进的mobile策略只是过去12个月中使公司保持活跃的几件事。

而在2020 年一切也不会有多大不同，很大程度上是因为微软将在所有方面发力，其中，云和Office 365 就将首当其冲。

Windows 7的消亡

这一切都始于Windows 7的消亡。2009操作系统将在1月14日收到其最新的安全更新集，此后它将正式成为不受支持的操作系统。

淘汰Windows 7对于Microsoft来说将是一个很大的挑战，而且很明显，该公司将需要全年坚持要求用户进行升级。

更多Windows 10功能更新

在软件方面，微软还将发布 Windows 10的两个新功能更新，并将继续在移动应用程序上进行投资，特别是在Android上，该公司已经完全致力于提供对服务的seamless access，而与手机品牌无关。

Windows 10的第一个功能更新将随着版本2004 在春季发布，而第二个更新（预计将在不久后进入Windows Insider程序开发）将在秋季发布，最有可能随着版本2009发布。

目前，Windows 10版本2004已经完成，公开发布应该在4月或5月进行。

新设备（Xbox Series X和Android手机）

首先，就Xbox Series X 而言，它将配备基于AMD Zen 2和Radeon RDNA架构的自定义CPU，并提供下一代功能，例如8K游戏和120 fps。微软表示，该设备将在2020年假期期间登陆。

此外，微软今年还发布了一些设备，例如 Surface Neo，Surface Duo和 Surface Earbuds。Neo和Duo是微软在双屏世界中的首批机型，也将在假日季节落地，而Earbuds应该更快上线。值得一提的是，Duo还代表了微软有史以来的第一款Android手机。

并且，预计微软还将宣布 Surface Go 2 和 Surface Book 3，它们都将进行显着的硬件升级。

除了以上这些，微软在2020年还会有更多的消息，但无论如何，这些消息都是基于纯粹的猜测。

微软将成为移动行业中更为重要的参与者，许多人认为传统的Android手机只是时间问题。如果是这样的话，那么先不要期望明年。

总而言之，2020年将标志着Microsoft向着超越软件业务扩展并更加专注于产品的目标迈出的又一步。就像2019年一样，云将仍然是主要的摇钱树，因此在这方面也有很多令人振奋的消息值得期待。