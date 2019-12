火狐Firefox 73可禁用来自网站的VR设备访问通知

随着Firefox 开始支持 Virtual Reality,包含Vimeo视频或VR内容的网站现在都会尝试请求访问VR设备。当用户访问受VR支持的网站时,当前可以在Firefox 73 Nightly中看到这些通知。 同时,像其他通知请求一样,Firefox也允许在新的Virtual Reality 权限设置中阻止Virutal Reality设备访问请求。

Mozilla为Virtual Reality提供了专门的Firefox浏览器,称为Firefox Reality,其允许用户在其中打开Web。当前,Firefox Reality支持以下VR headsets:Viveport,Oculus Go和Google Daydream。

到目前为止,包含有Vimeed视频的网站可以看到该通知,如下所示:“您是否允许player.vimeo.com访问virutal reality 设备?”Firefox在通知中警告说,这可能会暴露敏感信息,您可以选择允许或不允许访问该站点的VR设备。

Block website requests to access Virtual Reality devices in Firefox

1. 点击 Firefox hamburger menu >选项

2.隐私和安全>权限> Virtualy Reality

3.单击设置,然后选择“阻止要求访问您的Virtualy Reality设备的新请求(Block new requests asking access to your virtual reality devices)”。