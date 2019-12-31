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李彦宏年末化身“肉饼摊主”，在百度食堂派发牛肉馅饼

2019/12/31 9:37:29来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

12月31日上午消息，在2019年最后一天，百度CEO李彦宏变身“肉饼摊主”，携众高管在百度食堂为员工派发牛肉馅饼套餐。

据现场百度员工介绍，当天李彦宏的肉饼摊为限时开放的“早餐快闪店”。“肉饼”也是一个只有百度人才懂的“内部梗”。李彦宏的英文名Robin有时被员工发音成“肉饼”，久而久之便形成了一个谐音梗，在内部流传。而李彦宏此次不仅官方认领了“肉饼”的昵称，还亲自为员工派发牛肉饼，其自我调侃的程度令不少百度人出乎意料。

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关键词：李彦宏百度

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