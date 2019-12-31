苹果发布App“一年之最”：最受欢迎的外卖、滤镜、电视剧

IT之家12月31日消息 12月30日，苹果App Store发布了《App里的一年之最》，分别从旅行、社交、摄影等方面，选择了2019年一些包括美团、快手、知乎、腾讯视频、爱奇艺等各领域最具代表性的App的有趣数据与结论。

苹果称，在《马蜂窝》中，今年被搜索最多的旅行城市是成都，攻略被收藏最多的海外国家是日本；在《航旅纵横》中，今年最多旅客前往的海外国家依次是韩国、日本、泰国、美国与越南。

使用“美团外卖”下单最多的外卖品类是汉堡，夜晚（21:00～次日5:00）点外卖最多的城市是深圳。在《美图秀秀》中，今年用的最多的滤镜是 M3（自然），用的最多的美妆是裸妆。《快手》累计播放短视频次数最多的省份是广东，原创短视频数量最多的省份是山东。

问答社区《知乎》给出了年度最具脑洞的三个问题，分别为：《少年的你》中陈念和小北按照法律应该判几年刑？如果雷神去供电局上班能开多少工资？孙悟空为什么没有被人收去当坐骑？

《腾讯视频》今年最受欢迎的电视剧分别为《知否知否应是绿肥红瘦》《亲爱的热爱的》《陈情令》；《爱奇艺》为《破冰行动》《亲爱的热爱的》《都挺好》；《优酷视频》为《长安十二时辰》《东宫》《鹤唳华亭》；在《哔哩哔哩》，播放量最多，同时新增弹幕最多的动画番剧为《鬼灭之刃》，最受欢迎的国创动画为《灵笼》。

《微信读书》今年读书排名前三的书籍分别是刘慈欣的《流浪地球》，村上春树的《挪威的森林》，猫腻的《庆余年》；《喜马拉雅FM》今年最受欢迎的有声书为《三体（全六季）|精品广播剧》《明朝那些事儿》《平凡的世界》。