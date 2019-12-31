前百度总裁张亚勤正式加盟清华大学

12月31日消息，今日清华大学宣布，美国艺术与科学院院士、澳大利亚技术科学与工程院院士张亚勤正式加盟清华大学，受聘清华大学“智能科学”讲席教授，将在清华大学车辆与运载学院、计算机系和相关院系开展科研、教学和人才培养工作，同时将负责牵头筹建“清华大学智能产业研究院（AIR）”，面向第四次工业革命，以自动驾驶、人工智能+物联网和类脑智能为关键的技术突破方向，打造世界顶尖的创新研发平台。

据清华大学官网介绍，美国高校设立的讲席教授(Chair Professorship)，通常是位于正教授(Full Professorship)之上的一个头衔，获此头衔的学者都是在各自领域特别杰出且成就非凡的教授。

邱勇校长向张亚勤教授颁发聘书

清华大学称，张亚勤是数字视频和人工智能领域的世界级科学家和企业家。他于2014年9月加盟百度公司担任总裁，并于2019年10月从百度退休。出任百度总裁前，他曾在微软公司工作近16年，历任全球资深副总裁兼微软亚太研发集团主席、微软亚洲研究院院长兼首席科学家、微软中国董事长、微软移动和嵌入式业务全球副总裁。加盟微软之前，他曾在美国Sarnoff公司（斯坦福研究院）任多媒体实验室主任（1994-1998）和GTE（Verizon）实验室高级研究员（1990-1994）。他在4家高科技公司担任董事，也是联合国计划发展总署（UNDP）企业董事会董事。

张亚勤拥有60多项美国专利，发表500多篇学术论文，并出版11本专著。他是世界经济论坛达沃斯“未来交通指导委员会”唯一来自中国的委员，领导了百度公司Apollo自动驾驶计划，并担任全球最大技术开放平台Apollo全球理事会理事长。他发明的多项图像视频压缩和传输技术被国际标准和主流产品采用，广泛地应用于高清电视、互联网视频、多媒体检索、移动视频和图像数据库领域。他主持了云计算、嵌入式操作系统、移动互联网和人工智能领域多个重大科技项目。

据介绍，张亚勤于1978年（时年12岁）考入中国科技大学少年班，获得电子工程系学士和硕士学位；1986年赴美深造，1989年获得乔治华盛顿大学电子工程博士学位；1997年他被授予IEEE Fellow，成为历史上获得这一荣誉最年轻的科学家；2004年获得IEEE颁发的“产业先锋奖”（IEEE Industry Pioneer Award）；2017年荣膺澳大利亚技术科学与工程院（ATSE）院士，也是该年度授予的唯一外籍院士；2019年当选美国艺术与科学院院士，是当年度计算机科学当选的唯一的华人科学家。2020年，张亚勤博士启动人生3.0计划，将于7月开始在清华大学正式开启学术研究、人才培养和公益事业的新征程。

张亚勤也是中国科技大学信息和智能学部指导委员会主任。他曾在十余所世界顶尖高校担任校董、荣誉或客座教授。