内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

水滴筹：全年超4亿人在平台献出爱心，筹集救助款超130亿

2019/12/31 17:16:56来源：网易科技作者：一橙责编：远洋评论：

12月31日消息，近日水滴筹公布了年度爱心数据，数据显示，2019年超过4亿人次在平台献出爱心，为困难大病家庭累计筹集救助款超过130亿。

水滴筹年度爱心数据显示，广东、浙江、江苏、山东、四川、河南、福建、湖南、河北、北京这十个省份是最乐善好施的省份，而以城市维度，北京、深圳、重庆、上海、广州、东莞、天津、成都、杭州、西安、泉州、苏州、佛山、贵阳、南京、临沂、惠州、保定、合肥、江门这二十个城市爱心救助人次排在前列。

水滴筹数据还显示，36岁-59岁的中年群体占平台求助患者的54.7%，求助患者中年纪最大的是安徽省阜阳市一位99岁的老大爷，年纪最小的是一名山东省青岛市的47天的婴儿。2019年，山东省立医院的一名3岁的烧伤患者得到了48,559名爱心人士的帮助，成为平台上聚集了最多爱心救助的案例之一，福建省一名90后危重产妇在2小时39分，迅速筹满50万元，成为平台筹款最快速的案例之一。

水滴筹数据还发现，30万名曾经的筹款人，也会尽其所能向其他求助人伸出援手，反哺社会。而超过15万名好心人在自己或家人患病后也会通过水滴筹平台求助。

目前水滴筹已经覆盖中国400多个城市，其中包括中国最东端的黑龙江省抚远市，最南端的海南省三沙市，最西部的新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县，最北端的黑龙江大兴安岭地区的漠河市都有求助者。

据水滴筹透露，2019年平台助推来自国家级贫困县的近5万名大病患者，累计筹集超过10亿元救助款。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：水滴筹

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    