华星光电：双曲面柔性打孔屏出货，60/90Hz无感知切换

IT之家12月31日消息 根据华星光电的官方消息，TCL华星在武汉的6代柔性AMOLED产线宣布，开始向品牌手机厂商量产出货，由华星光电自主研发生产的双曲面柔性打孔屏和柔性折叠屏正式向国际知名品牌手机厂商发货。

据介绍，本次华星光电交付的AMOLED产品集双曲面、打孔、on-cell touch、DC调光模式等四大技术于一体，是目前为止国内规格最高的柔性手机屏，在世界上也是最高规格之一。该屏幕采用触控一体化技术，不用再单独增加外挂触控层；搭配双曲面3D贴合技术，使得屏幕的有效显示面积占比达到95%以上；同时，前置相机采用屏内打孔的方式，是国内首家掌握量产柔性打孔技术的公司。

产品还支持DC调光模式的切换，可有效降低在低亮度时的屏幕闪烁，缓解眼睛疲劳；该屏幕还可根据需要在90Hz与60Hz之间无感知切换，有效提升动态画面显示流畅度。此次产品的出货交付，也标志着华星光电成为继三星之后，成为全球第二家可量产柔性on cell打孔屏的公司。



柔性折叠屏则是采用了触控一体化技术，有效减小屏幕厚度；采用窄边框、大圆弧设计；同时大幅提升了折叠次数和折叠手机屏的使用寿命，官方称此次交付的折叠屏产品还极大程度的改善了折痕这一世界级难题。