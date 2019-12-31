去哪儿网陈刚全员信：没有流量"干爹" 打造独立估值

去哪儿网CEO陈刚今日发布全员信。陈刚在信中表示，2019年，去哪儿在经历组织架构调整和薪酬制度调整后，业务实现高水平增长，战略业务板块维持了两位数增速。



陈刚坦言，尽管很多人对未来的大环境持悲观态度，但他有信心更乐观。因为好好吃饭和出门看世界是人类不变的需求。而去哪儿恰恰就是在这样一个充满感召力和吸引力的行业。因此，对未来无须过分担忧。

陈刚认为，泡沫挤压之后，都需回归商业本质。去哪儿需要做的就是坚持常识、坚持人才计划、坚持企业家精神。

去哪儿网会继续深耕旅游服务行业的本质，坚持“更低的价格、更好的服务”这一商业常识。

陈刚表示，去哪儿没有流量干爹，必须要靠不输给任何企业的脑袋和组织来打胜仗。去哪儿会坚持人才战略，2019年去哪儿网已经完成薪资结构调整，将原有最高18个月的年薪收入提升到最高21个月。

陈刚号召去哪儿全员要坚持企业家精神，以创业者的姿态，打造“独立估值”的目标。这意味着，未来去哪儿不排除独立上市或进一步融资的可能性。(张俊)

以下为陈刚全员信全文：

亲爱的小驼们！

明天就是2020年了，先祝贺大家新年快乐！

每年这个时候，我都对自己灵魂二问：

今年和去年比，我们的产品有什么质的变化？我们的团队有什么质的变化吗？

业绩还是不错的，在这样的行业形势下，我们依然维持了较高水平的增长。其中，作为我们今年战略重点的目的地业务板块，交出了两位数增长的成绩单。

团队的变化，我们前几天公布了新一届的管理团队，各BU和部门也基本实现了团队的高阶重构。

总的来说，我给我们今年的成绩打B：设定的三步走目标，独立生存、独立发展、独立估值，前面两步已经基本实现，我们可以做的更好些的是平台化和内容化。

未来几年的宏观经济，很多人持悲观态度。我还是稍显乐观，要吃好饭，要出门看世界，是人类永恒的需求，我们从事着一项有召唤的事业，因而完全不用担心行业的增长。只是我们需要从互联网技术驱动，回归并扎根到旅游服务行业的本质，需要坚持一些被持续验证的常识。

我和大家一起努力。

过去的一年，驼圈Q&A里，全员直播战略宣讲里，还有现在辞旧迎新之际，总是希望跟大家多念叨几句：

坚持做正确的生意。

旅游行业的雪球因子是价格和服务。平台以更低的价格吸引更多的客户，更多的客户可以获得更多商户的更低价格。服务也是如此。所以我们坚持“更低的价格，更好的服务“作为我们生意的核心，简单朴素。坚持行业的生意常识，能识别谁在胡说八道，谁在做实事。过去两年站稳脚跟，取得成绩，我们归结得益于坚持做生意的常识。我们应向携程和美团学习，坚持把行业深度做深。

坚持产品驱动。

移动互联网的伟大给予了“产品”这个词全新的定义。我指的是广义的产品，署名作品的意思，对一个PM来说，挖掘一个新场景提升客户的体验价值，是署名作品；对一个PO来说，建立简单高效的表格运营体系，是署名作品；对一个HR head来说，打造持续有竞争力的薪酬体系，也是署名作品。

打造产品驱动，需要一群有成就驱动意愿的人，设定超出常人的目标，然后用逻辑和数字说话，这是我过去一年不遗余力地推广OKR的原因。坚持在争论之前先理一理，定义和测量是不是搞清楚了？我们在讨论一件多大的事？后面的分析，改进，控制都是水到渠成的事情。

战略地图+OKR的战略运营体系，DMAIC的基础工作方法，是我认为在今年打造产品驱动的组织中特别有成绩的提升，我们有了统一的语言来碰撞和创造署名作品。

当然，有意愿并且能实现的人值得激励。薪酬竞争力上我们经过调整，从明年开始，作战团队回归到80分位的薪酬水平。我们没有流量干爹，我们只有不输给任何企业的脑袋和组织，所以我们持续投入资源给能领事情并做好的人。

坚持企业家精神。

到独立估值的阶段，需要我们以创业者的身份重新定义我们这一代去哪儿人。我理解的企业家精神主要包括两个方面：一个是创新，我们需要做出差异化的署名作品；一个是坚持。创业当然不容易，要不然要我们干嘛？总有顺风逆风，我们幸运的是有去哪儿这样一个两亿用户的大平台提供粮草和团队支持。

坚持常识，坚持用客户视角和行业视角发现和尝试创业机会，我们未来三年有时间，有机会。

最后我抄一段特别喜爱的酸辣鸡汤送给大家：

坚持一生行走，用思想，声音和行动去做出改变。

我们选择的方向，我们行走的方式，我们前行时留下的身影，将构成全部的我们，它的意义超出了那些对人生目的史诗般的追问，超出了记载传说的河流和厚厚的史籍，超出了答案本身。请记住，我们的行走决定我们的存在，它的重要犹如思想的影子，茫茫水域中，它是唯一的陆地。

再次祝大家新年快乐！