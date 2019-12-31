2019十大半导体并购交易盘点，涉及总额逾480亿美元

半导体是电子设备的关键部件，它推动了通信、计算、医疗、军事系统、交通、清洁能源和无数其他应用领域的进步。

从2015年开始，全球半导体市场就掀起了一股“并购潮”。2015年-2016年，该市场达到并购重组的高峰，其中2015年有超过30笔并购交易，交易金额达到1073亿美元，而2016年也有近30笔并购交易，交易金额达到598亿美元。

虽然前两年有所放缓，但今年，半导体相关的并购交易又有所回升，而且有望成为半导体并购交易规模第三大的一年。

网络和无线连接IC相关的并购交易，以及半导体供应商希望在进入下一个十年之际为汽车应用和增长更快的市场增加产品，推动了2019年并购交易的增加。

下面，小编根据交易金额的大小，整理了2019年全球半导体行业的十大并购交易。在这些并购交易中，有些是去年宣布但今年才获得批准的，有些是今年宣布但尚未完成的。

1.博通107亿美元收购赛门铁克企业安全业务

今年8月8日，半导体和软件基础设施厂商博通宣布，将以107亿美元现金收购网络安全企业赛门铁克（Symantec）旗下的企业安全业务。

这笔交易实际上是将赛门铁克一分为二，博通将拥有赛门铁克的整个企业安全产品组合和赛门铁克品牌名称，而赛门铁克将保留面向消费者的产品组合，其中包括LifeLock 身份保护品牌和诺顿（Norton）防病毒软件。

这笔交易预计将在博通2020财年第一季度完成，并且需要获得美国、欧盟和日本监管部门的批准。

博通成立于1991年，是全球最大的半导体公司之一，也是全球最大的WLAN芯片厂商，拥有2000多项美国专利和800多项外国专利。此前，该公司试图收购高通，但最后以失败告终。

赛门铁克是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领先企业，该公司集成式网络防御（ICD）平台统一管理产品、服务和合作伙伴，跨端点、网络、应用程序和云保护企业抵御复杂威胁。

2.英飞凌101亿美元收购赛普拉斯半导体

今年6月份，德国半导体厂商英飞凌宣布，将以每股23.85美元现金收购赛普拉斯半导体公司（Cypress Semiconductor），这笔交易对赛普拉斯的估值为90亿欧元（约合101亿美元）。

英飞凌收购赛普拉斯半导体，将是半导体行业的一次重大并购，两家公司在技术方面的高度互补可以进一步拓展汽车工业和物联网的市场潜力，也将使英飞凌成为全球第八大芯片制造商。

这笔交易已经获得了赛普拉斯董事会和英飞凌监事会的批准，预计将在2019年底或2020年初完成。

英飞凌成立于1999 年，前身是西门子集团的半导体部门，其主要业务包括为汽车和工业功率器件、芯片卡和安全应用提供半导体和系统解决方案。

赛普拉斯半导体主要设计和制造闪存芯片和微控制器，该公司通过收购在5年内将营收增加了一倍，2018年达到25亿美元。

3.英伟达69亿美元收购Mellanox

今年3月份，半导体厂商英伟达宣布，将以69亿美元全现金收购芯片制造商Mellanox。这笔交易将是英伟达有史以来规模最大的一笔收购交易，将提振其数据中心芯片业务。

英伟达收购Mellanox，看中的就是后者在数据中心技术等方面的能力。收购完成后，该公司在高性能计算和云计算方面的实力将会进一步增强。

这笔收购交易已经获得美国监管机构的无条件批准，但在中国的监管审批仍悬而未决。今年12月份，消息人士透露，这笔交易也将获得欧盟的无条件批准。

Mellanox成立于1999年，是面向服务器、存储和超聚合基础设施的端到端以太网和InfiniBand智能互联解决方案与服务的供应商。

4.瑞萨电子67亿美元成功完成对IDT的收购

今年3月，日本半导体巨头瑞萨电子（Renesas）宣布，它成功完成了对美国芯片厂商Integrated Device Technology（简称IDT）的收购。交易完成后，IDT 成为瑞萨电子的全资子公司。

瑞萨电子是在去年9月份同意以约67亿美元价格收购IDT的，该公司收购的目的是提升其在自动驾驶汽车技术方面的竞争力。

当时，瑞萨电子表示，此次收购是嵌入式处理器和模拟混合信号半导体两大行业领导者的整合，双方通过各自优势产品能够优化高性能计算电子系统的性能和效率。

瑞萨电子是NEC电子以及瑞萨科技合并后成立的新公司，是仅次于恩智浦的第二大汽车芯片厂商，它提供微控制器、模拟、电源和SoC产品，而IDT提供包括传感器、互联和无线电源在内的模拟混合信号产品。

5.闻泰科技39亿美元收购安世半导体

今年6月5日，闻泰科技收购安世半导体事项获得证监会审核通过，这是迄今为止中国最大的半导体收购案。

根据此前披露的重组方案，闻泰科技拟以发行股份及支付现金相结合的方式，总计268.54亿元（约39亿美元）购买安世集团部分GP和LP份额，最终间接持有安世集团控股权。

闻泰科技是全球领先的4G/5G智能终端创新研发平台，也是全球手机ODM（原始设计制造）行业的龙头企业。

安世半导体又叫Nexperia，原本是荷兰半导体巨头恩智浦的标准产品事业部，于2017年初开始独立运营，该公司是中国目前唯一拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型垂直半导体企业。

6.紫光国微26亿美元收购Linxens

今年6月初，紫光国微披露重大资产重组预案，该公司拟通过发行股份的方式，购买公司同一控制人旗下的紫光联盛100%股权，价格初步定为180亿元（26亿美元）。

公告显示，紫光联盛是为收购法国芯片组件商Linxens相关资产于2018年出资设立的。本次交易完成后，紫光联盛将成为紫光国微的全资子公司，紫光国微将通过紫光联盛最终控制Linxens。

Linxens的主营业务为设计与生产智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线和超轻薄柔性LED灯带，是全球销售规模最大的智能安全芯片组件生产厂商之一。

紫光国微专注于集成电路芯片设计开发业务，包括智能安全芯片、高稳定存储器芯片、安全自主FPGA、功率半导体器件、超稳晶体频率器件等等，主营业务包括集成电路芯片设计与销售、石英晶体元器件业务。

7.美国应用材料公司22亿美元收购日本国际电气

今年7月，半导体制造设备供应商应用材料（Applied Materials）发布公告称，该公司已达成最终协议，将以22亿美元现金收购KKR国际投资机构所持有的日本国际电气株式会社（以下简称“国际电气”）全数流通在外的股份。

这笔交易须经监管部门核准，并符合其他惯例成交条件，预计会在12个月内完成。在这笔交易完成后，国际电气将会纳入到应用材料半导体产品事业群中，并将持续在日本发展。

日媒评价称，应用材料公司力争通过收购，提升高速大容量的5G移动通信系统领域所用半导体的制造技术水平。

应用材料公司官网显示，它开发尖端制造和加工技术，用以打造全球最精密复杂的芯片和显示屏。

国际电气是一家半导体批量制程系统与服务公司，服务储存器、晶圆代工及逻辑客户。应用材料表示，这些制程系统与应用材料在单晶圆制程系统产品线互补。

8.英特尔20亿美元收购Habana Labs

今年12月中旬，英特尔宣布以20亿美元价格收购以色列人工智能（AI）芯片制造商Habana Labs。

收购完成后，Habana Labs将作为一个独立的业务部门，继续由当前管理团队来领导，并向英特尔数据平台事业部报告，该事业部是英特尔广泛的数据中心人工智能技术的大本营。

英特尔表示，此次收购将增强英特尔的人工智能产品组合，并加快其在快速增长的人工智能芯片市场的发展。

同时，此次收购也将使Habana Labs能够充分利用英特尔的人工智能能力，其中包括过去三年人工智能软件、算法和研究方面的深厚专业知识和积累的大量资源，将有助于Habana Labs不断扩展并加速发展。

Habana Labs成立于2016年，该公司在AI芯片方面已有很大进展，它所研发的处理器平台经过优化，可用于训练深度神经网络，目前的产品包括为训练AI所打造的Gaudi和为人工智能推理打造的Goya。

9.恩智浦18亿美元收购Marvel通信芯片业务

今年5月底，荷兰芯片制造商恩智浦半导体公司（以下简称“恩智浦”）表示，它将以17.6亿美元的全现金收购半导体厂商Marvell的通信芯片业务，这笔收购包括Marvell的WiFi连接业务部门、蓝牙技术组合和相关资产。

这笔交易已获得恩智浦和Marvell董事会的批准，预计于2020年第一季度完成，具体完成时间取决于惯例成交条件和监管规定批准。

恩智浦与Marvell达成协议，将有助于其把Marvell的产品交叉销售给客户。另外，此次收购将使恩智浦能够向其重点终端市场客户提供完整、可扩展的处理和连接解决方案。

恩智浦是总部位于荷兰的一家半导体公司，成立已超过60年，它为工业和汽车客户生产各种芯片，是全球领先的安全连接解决方案供应商。

Marvell在全球拥有约550名员工，该公司近二十年来一直致力于提供创新、安全和可靠的WiFi和蓝牙组合解决方案。

10.美光完成收购IMFT合资公司 英特尔获12.5亿美元分手费

今年11月份，半导体厂商美光科技宣布，完成收购它与英特尔联合成立的合资公司IMFT，并支付给英特尔12.5亿美元分手费。交易完成后，IMFT公司成为美光科技的全资子公司。

早在2006年，英特尔和美光各自出资约12亿美元成立了IMFT公司，共同研发生产NAND闪存以及3D XPoint存储芯片。3D XPoint技术是一种非挥发性存储，旨在提高存储性能并降低服务器的存储成本。

但是在2018年10月份的时候，美光科技宣布收购英特尔所持有的IMFT公司股份，原因是双方在存储芯片发展问题上产生了分歧，因此决定“分手”。

美光科技创立于1978年，其主要业务是制造用于手机和互联网服务器的NAND存储芯片，以及帮助计算机处理器与存储芯片通信的DRAM芯片。

总结

在小编整理的这十大并购交易中，博通收购赛门铁克企业安全业务是今年数额最大的一笔，也是交易金额超过百亿美元的两笔交易之一，而国内成交额最大的当属闻泰收购安世半导体，这十大并购交易涉及总金额481.5亿美元。

过去五年，并购交易重塑了整个半导体行业。未来，随着技术的不断发展，竞争的不断加剧，再加上考虑到成本、研发生产力等方面的因素，半导体企业还是会继续通过收购来扩大规模，增强实力，进而提高竞争力。即使对于该行业的领导者来说，这也是一项重要的战略。