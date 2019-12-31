抢票高峰：OTA平台“加速收割”

抢票是一门学问。

预计1月22日返乡的孙先生发现，当天的火车票最早是在12月24号开售。于是，他在几天前就备好了某OTA手机应用，为了“抢票”做好了准备。

从北京到老家江苏泰州的火车每天只有三趟，为了保险起见，孙先生点选了所有车次，但即便如此，普通抢票通道下，显示抢票成功率也只有45.8%。而且低速抢票的选择栏下还有一行醒目的提示——“抢票成功率低，很有可能失败。”

看到这样的提醒，担心抢票失败的孙先生毫不迟疑地购买了平台的加速包，为自己的成功几率提速。

No.1加速包是一个神奇的东西

过年回家是一年中最重要的事情，所以，孙先生希望尽一切可能来提升自己成功买票的几率。为此，他还提前几天花80多元购买了这个OTA平台的VIP，把抢票速度拉倒了最高的VIP级别。此时，原本总价不足900元的3张车票，在加速包的“推进”下已经变成了1138元，加上80多元的会员费，已经累计多花了300多元。

但是当看到这一行提示——抢票成功率达到94%的时候，他觉得“值了”。

既然已经多花了钱，购票成功率也高达94%，孙先生心想应该可以顺利买到票了。但是，他还是低估了春运票务的紧张程度，也高估了OTA平台的抢票能力。

24号早上10点过后，孙先生一直没有如愿收到购票成功的短信，打开平台的抢票功能查看，94%的成功率依然没有成功。多花了几百元，又是提升到VIP又是提升抢票几率，结果却如此，孙先生感到非常恼火，但他也只能等着进一步的变化。

到29号登陆时，平台显示“1月1号之后放票概率会提高”，孙先生表示如今只能继续等等了，如果过几天还是抢不到票，只能设法加钱去买黄牛票。“去年春节前买的黄牛票，每张加了100块钱，买这三张票找黄牛的话也就多花300。如今在这个OTA平台花的抢票钱已经不止300了，结果还是没抢到票，搁谁谁不生气？”孙先生愤愤地说道。

目前来看，没有抢到票，或是继续抢票过程中如果选择退票，加速包的费用都会退给用户。但一旦购票成功再想退票，加速包的费用都会扣除，只退还票价。另外，如果“加速后”购票不成功，VIP的费用是无法退还的。

临近春节，回家成为国人最重要的事情，对于那些在外工作的人而言，在春运期间买到车票是目前最严峻的挑战。因此，通过一众OTA平台“抢票“就成为很多人的首选，而且为了成功买到票，即便是多花些钱也不会“吝惜”。

但是，像孙先生这样多花了钱却依然买不到票的人不在少数。而OTA平台也因为在春运期间推出类似一路默认叠加抢票的加速包，再次被推上了风口浪尖。

无论我们花多少钱，最终都是为了抢到那张回家的车票。那么OTA平台这些高速包、急速包、VIP抢票是否真的有效？

先说说OTA平台抢票机制的原理。首先，国内的火车票预订只有12306这一个官方渠道，而OTA平台上所出售的火车票，其实也是在收到用户订单之后再去12306的系统上购买，可以说这就是一个中间商的角色。不过，这个中间商却很难在票价上赚到钱。

由于火车票的价格为官方指定，OTA平台不能随意加价（如果加价销售就成为真正意义上的OTA黄牛）。所以，我们看到这些平台上的火车票售价与12306官网上的均是一致。但平台不可能免费帮你买票，所以，就出现了一些新的盈利方式，比如所谓的VIP服务、商业旅行保险等，还有一种，就是“抢票加速包”。

但是在春运期间的高峰期，几乎所有线路的车票都非常紧张，如果大家都在12306拼手速，对于很多人来说是不现实的，特别是在12306那套为了防范黄牛所设置的极高难度验证机制下。

这时候，OTA平台的优势就体现出来了，它们通过相关技术可以顺利通过这套验证码系统，相比用户手动抢票，机器抢票的速度自然会快很多。这也是为什么很多用户手动抢票时会发现车票刚开售就“秒没”，因为跟你抢票的并都不是人，而是很多机器。那些黄牛的手段同样如此。

但机器也不是都能抢到票，因为线路、票数都是固定的，大家都在用机器抢票也就没有了速度上的差别。所以，即便孙先生那样的用户，即便多花了钱，买加速包、提升VIP级别，平台也不能保证百分之百抢到票，最多也只有90%多的几率。

显然，买了加速包后没有抢到票，用户只能自认倒霉。

懂懂笔记在黑猫投诉平台上统计了一下12月1日至今的投诉内容，搜索关键词“火车票”和“加速包”，可以发现大量与同程艺龙、铁友旅行网、智行火车票、高铁管家APP、飞猪APP、去哪儿网相关的投诉，而且都是与加速包无法成功购票有关。用户主要的投诉原因大多是花钱买了加速包却没有抢到票。

No.2 12306和OTA平台谁更靠谱？

当用户在车票开售当日没能通过OTA平台抢到票，平台会继续提供服务，此后的抢票机会就是针对退票了，只有用户退票，抢票平台才有机会帮用户抢下。

这种后续服务对于用户而言，也是一种省心的补救方式。毕竟谁也不可能永远盯在手机或者电脑前不断刷新12306，就算你有时间，手速肯定也没有机器快。不过，这样的做法在某种程度上也加大了12306网站的负载。

以往网友们总在吐槽12306网站动不动就崩溃，关键时刻总掉链子，这背后与大量抢票软件和OTA平台的手机应用也存在一定关系。

对此，相关软件技术人员告诉懂懂笔记：“抢票软件本质上就是在不断地刷新12306网站，而且是非常高频地查询，同时可以模拟真人下单。这对于服务器肯定是有巨大压力的，春运高峰期时更是如此，所以我们经常会看到在春节、十一这样的出行高峰，官网会出现崩溃的情况。”

近日，12306屏蔽了多个抢票软件渠道，同时还加入了相应的风险防控系统，如果有软件以极频繁的速度访问服务器，会被视为非正常操作，将被拦截或被拖到慢速队列中。也就是说，有可能我们正在用的抢票应用，最后速度还不如手动来得快。

据了解，为了提高用户的购票体验，12306在今年5月份就已经推出了“候补下单”举措。所谓候补下单，相当于用户在12306官网上排了一个队，一旦12306放票或者有乘客退票，官方系统会根据线上的候补排队顺序进行放票。当所有排队的用户都成功购票之后，如果还有多余的票，才会轮到这些OTA平台的抢票应用开始“排队”。

相关技术人士指出，OTA平台上的抢票应用确实是有一定用处，但从现在情况来看，其最大价值或许只存在于车票开售的那一瞬间。

抛开抢票成功率高低的话题，对于这些提供抢票功能的OTA平台而言，有一点是肯定的——不管你抢没抢到票，它永远都是稳赚不赔的存在。

首先，如果用户花钱购买了加速包或者VIP，OTA平台就获得了直接收入。其次，抢票功能在出行高峰期还是拉新的好方法，特别是在十一长假和春运期间。一些不愿意花钱提高自己抢票级别的用户，通常会选择通过朋友助力的方式来提升自己抢票的成功几率。

于是乎，最近我们可以经常看到这样的景象：各种帮忙抢票助力的二维码在微信群、朋友圈疯传，熟悉或者不熟悉的好友时不时小窗让你提供助力。

实际上，即便你把身边能发动的人全发动了，也达不到付费用户那种VIP的级别。举个例子，一个用户普通抢票的成功率是20%，发动一个朋友为其助力后成功率涨到了25%，这5%的抢票成功率提升在哪里了？用户是看不到的，谁也不能保证它不是一个营销的游戏。

而对于OTA平台而言，当你的助力链接发出去后，新用户帮你点击，平台的目的也就达到了。连VIP用户都不一定能抢到票的情况下，这些没付费、或者低付费接用户最终抢到的，可能只是朋友的抱怨。

至于OTA平台，要么是赚了真金白银，要么是赚了人气和新用户，只要向你显示出来的成功率不是100%，你就没有“把柄”。

有网友吐槽到，这和拼多多的砍价链接、淘宝双十一盖楼一样，电商平台的助力连接只是刺激了大家的购物欲望，最终省没省钱真不好说。这些OTA平台的助力抢票同样如此，说实话，用户最终要么是踏踏实实去12306上面购票，要么赌一把加速包的成功率，至于助力链游戏就别浪费时间了。

No.3 抢票稳赚不赔的OTA

无论是开售前的预约抢票，还是没票之后的抢退票，OTA平台的抢票功能既然是增值服务，收取额外的服务费也无可厚非。但涉及到收费内容时，我们还是希望平台能给用户更多的自主选择权，而不是像现在这样的“诱导”用户。

可以看到，包括携程、去哪儿、飞猪等些知名OTA平台都上线了抢票业务，并且在用户购票的过程中也会优先推荐购买加速包的选项。如果一个用户一路默认选下去，或多或少都会购买一定数量的加速包，即便是那些并不稀缺的普通线路。

黑龙江的张先生表示，自己此前在携程上预购了一张大年初二从大庆到哈尔滨的车票，二等座的票价原本为52元，而张先生一路默认选择之后的票价却达到了151元。由于是预约抢票（当时不用直接付款），他也不是经常使用这款APP，没有注意到票价的涨幅，最后开售扣款后张先生才发现，自己的付费总计为151元。

事后，张先生从官网上发现这趟车实际上还有余票，于是在APP上尝试选择退票，但平台显示只能退还52元车票款。显然，那些默认的加速包费用是无法进行退款的。

为此，张先生询问了携程客服，对方的回应是“加速包属于额外附加费用，成功出票之后加速包就相当于已经使用，所以不能退款。”至于默认选择的问题，客服回应称“用户如果不需要加速可以自主选择普通购票，这样的话就不会收取额外的加速包费用。“

其实，这样的回答真的很难挑出什么毛病，但用户听到了心里总会有些别扭。成功出票，也就意味着OTA平台所提供的加速包已经完成了使用，所以用户退票时无法退换加速包费用，从道理上是可以讲通的。但OTA平台购票时近乎默认选择的方式，是否考虑过用户的使用体验？

作为一种额外的附加功能和收费，用户应该拥有主动选择权，平台方也应该首先为用户提供普通购票通道，只有当用户需要加速时，再主动去提示需要购买加速包，而不是采用“默认”。尤其是在用户选择普通购票时，应用界面如此明显的提示用户——大概率买不到票，不是赤果果的诱导又是什么？

对此，相关互联网行业分析师对懂懂笔记表示：“OTA平台的这种做法，从商业模式上来看没有什么问题，因为它确实给了用户一定的选择权。但从用户体验上来看，这是一种很糟糕的方式，因为它给用户的选择权非常有限。”

该人士强调，加速包只能算作是增值服务，用户凭需求购买，平台不应该过分诱导用户。“现在这种默认的选择方式，容易让用户在不知情的情况下购买加速包，严格点儿说，这样其实已经在一定程度上侵犯了用户的自主选择权。”

【结束语】

岁末年终，我们都希望能顺利抢到一张回家的车票。对于OTA平台而言，春节、国庆期间，购票的火爆意味着平台会被更多的用户关注和使用，但这不代表平台可以趁机大捞一笔。

默认购买加速包的形式，无疑会伤害那些不知情用户的使用体验，这无异于饮鸩止渴。平台这一次赚到钱了，但也会就此流失一位宝贵的用户，对于本就增长乏力的OTA平台而言，这样的结果未免得不偿失。

一句话：赚钱无可厚非，但吃相别太难看。