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500彩票网展开内部调查：董事长辞职CEO停职

2019/12/31 21:12:10来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间12月31日晚间消息，500彩票网今日宣布，公司董事会已成立一个特别调查委员会，对所谓的非法转账和公司顾问从中所扮演的角色进行内部调查。

有日本媒体近日报道称，500彩票网被东京检察官指控为想要在日本建造一座赌场，并因此而贿赂了日本议员。本周三，日本检察官以涉嫌受贿的罪名逮捕了执政党议员秋元司（Tsukasa Akimoto）。作为此案的一部分内容，与500彩票网有关联的三人也已遭到逮捕。

500彩票网今日称，这三人分别为公司的一名顾问（同时也是500彩票网日本子公司前董事）和两名前顾问。

500彩票网今日同时还宣布，公司董事会主席陈旭东已经辞职，并于2019年12月30日生效。陈旭东的辞职并不是因为与500彩票网就业务、财务、会计及/或任何其他事务有关的任何事宜有任何分歧。

此外，董事会已接受董事兼CEO潘正明的请求，自2019年12月30日起暂时卸任，直至独立调查委员会完成调查为止，以确保全面及公平的调查。

与此同时，吴胜武已被选举接替陈旭东担任董事会主席，500彩票网现任首席技术官田昭赋已被任命为临时CEO，自2019年12月30日起生效，直至特别调查委员会的调查结束。吴胜武将加入公司薪酬委员会，并担任战略规划委员会主席。吴胜武今年9月加盟紫光集团，担任执行副总裁。

该特别调查委员会的成员包括董事长吴胜武、独立董事Honghui Deng和Angel Yan Ki Wong，以及清华紫光集团国际合作部总经理Amy Yang Zhou。

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关键词：500彩票网

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