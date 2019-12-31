国家知识产权局：加强元旦、春节期间知识产权保护相关工作

12月31日消息，根据国家知识产权局发布的关于加强2020年元旦春节期间知识产权保护相关工作的通知内容显示，“双节”期间市场活跃、消费需求旺盛、市场竞争激烈，是各类知识产权侵权假冒行为多发易发期，要加强知识产权执法业务指导。

“双节”期间要按照即来即办原则，做好知识产权投诉、举报线索分流转办工作。对收到的投诉、举报线索，要按照相关法律法规和工作流程，做好信息登记，及时转交具有管辖权的部门处理。对疑难案件的请示，要快速梳理案情、做好法理分析、及时作出答复。对无法形成统一意见的重大疑难案件，要及时向国家局请示，确保知识产权执法业务指导工作高效有序运转。

同时，要加强知识产权保护规范化市场管理。要对照知识产权保护规范化市场认定标准，加大对辖区内各知识产权保护规范化市场的监督检查力度，切实增强市场主体的知识产权保护意识，加强市场主体知识产权保护的规范化管理。要重点针对知识产权保护规范化市场内的食品药品、家用电器、日用品、电子信息产品等热点产品，组织开展专项工作检查。对各种渠道发现的线索和问题，督促市场主体及时关注、做好整改、完善制度、规范管理，严格知识产权保护。

国家知识产权局还指出，要强化地理标志联动监管保护，配合相关部门重拳打击侵权假冒违法行为。做好严格依法查处商标、专利、地理标志、官方标志、特殊标志、奥林匹克标志侵权假冒违法行为相关工作，严厉打击重复侵权、恶意侵权等严重违法行为，严肃查办一批在节日期间侵犯知识产权、损害消费者权益的重大案件和典型案件，大力净化节日市场环境。