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科技投资者警告：苹果股价至少被高估了100美元

2019/12/31 23:27:25来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

北京时间12月31日消息，道指今年表现最佳的公司可能在2020年面临压力。科技投资者保罗-米克斯（Paul Meeks）警告称，苹果公司2019年的创纪录表现会将投资者置于危险境地。

根据他的计算，这家iPhone制造商的股价远远低于目前的290美元左右。

米克斯周一表示：“我对苹果公司的估值约为每股170美元。根据我的模型，苹果被高估了大约每股100美元。”

“人们对苹果从以iPhone为主的硬件产品公司过渡到以软件为主的服务公司感到兴奋，也许太过兴奋了。苹果股票价格过高。”他表示。

今年迄今，苹果股价已飙升了85%。根据FactSet数据，分析师的买入评级为20，而卖出评级为6。十名分析师对该股持中立态度。

然而，米克斯很谨慎。他预计在未来一年左右的时间内，苹果将发布一些令人失望的财报，这将导致股价大幅回调。

他说：“我们最后一次看到全球智能手机良性增长是在2015年。（目前的增长）这不健康。这不是一个增长市场。”

米克斯曾在2019年4月份对苹果持负面态度。此后该股上涨了43%。他没有计划购买更多苹果股票，除非股价从当前水平下跌至少40%。

“iPhone业务继续恶化，”米克斯说，“目前的状况非常类似于我们从80到90年代在PC市场看到的成熟度的下降。”

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关键词：苹果股价

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