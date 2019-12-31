见证2019之科创板：70家公司顺利上市

自去年11月5日在上海证券交易所设立科创板并试点注册制提出以来，科创板一直在稳步推进之中，今年3月22日开始受理相关公司在科创板上市的申请文件，6月13日正式开板，首批25家公司在7月22日正式挂牌上市，科创板也就此变成了现实。

科创板在今年变成现实，首先是各项配套规则相继出台并进一步完善，为上市铺平了道路；其次则是相关公司、证券公司和会计师事务所在内的证券服务机构的积极推进，上交所及证监会在审核方面的跟进，进而推进了相关公司在科创板挂牌上市，科创板由此顺利变成现实。

纵观2019年全年，科创板的进展体现在两个方面，首先是各项配套规则的出台，其次则是相关公司在上市方面的进展。

一、科创板重要时间点

2018年11月15日，在首届中国国际进口博览会上，提出在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。

11月13日，上交所召开第四届理事会第十次会议，并邀请会员监事列席，就设立科创板并试点注册制听取了会员理事和监事的意见与建议。

2019年1月23日下午，中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，并指出要稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度。

1月30日，中国证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，中国证监会和上海证券交易所按照《实施意见》要求，有序推进设立科创板并试点注册制各项工作。

2月15日到17日，上海证券交易所主要领导及其他班子成员先后分赴上海、北京、深圳、成都四地召开9场片区座谈会，面对面听取市场各类主体对设立科创板并试点注册制配套规则的意见建议。

3月18日，上交所科创板股票发行上市审核系统，正式开始接收发行人的申请。

3月21日，上交所公示第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会委员候选人名单。

4月4日，上交所聘任第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会、公开发行自律委员会委员，上市委由38名委员组成，咨询委由48名委员组成，自律委由35名委员组成。4月16日，上交所召开第一届科创板股票上市委员会成立大会，4月22日召开第一届科技创新咨询委员会成立大会。

6月5日科创板上市委审议工作正式启动，当日召开第1次审议会议，审议深圳微芯生物科技股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司、苏州天准科技股份有限公司等3家企业发行上市申请。

6月13日，科创板正式开板，在第十一届陆家嘴论坛开幕式上，中国证监会和上海市人民政府联合举办了上海证券交易所科创板开板仪式。

7月5日，上交所在关于科创板首批公司上市安排的答记者问中披露，经过8个多月高效有序的精心筹备，科创板首批公司上市的条件基本具备，时机已经成熟，将于7月22日举行科创板首批公司上市仪式，首批共25家公司。

7月22日，科创板正式开市，上海证券交易所科创板首批公司上市仪式在上海举办，华兴源创、睿创微纳等25家公司鸣锣上市。

科创板首批公司上市仪式

8月21日，科创板开市“满月”，首月共28家公司上市，28家已上市科创板公司股价全部上涨，较发行价平均涨幅171%，涨幅中位数160%，成交额（含盘后固定及大宗）合计5850亿元，日均254亿元，占沪市比重为13.8%。

12月12日，上交所召开科创板会员表彰大会，评选出13家科创板企业上市优秀会员、10家科创板交易管理优秀会员、10家科创板投资者教育优秀会员、10家科创板技术就绪优秀会员。

二、科创板各项业务规则相继出台

在上交所设立科创板并试点注册制虽然在去年11月份就已提出，但各项业务规则和业务指南与流程，除了部分通用规则，其他均是在今年出台。

3月1日，证监会发布《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等。

上交所发布的，则是具体的业务规则和业务流程与指南。业务规则分为发行上市审核类、上市类、发行承销类和交易类4类；业务流程与指南则包括发行上市审核业务指南、发行承销业务指南、信息披露监管业务指南、交易管理业务指南与流程。

发行上市审核类规则方面，包括《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等9项，全部是在3月1日之后出台，其中5项是在3月1日公布。

上市类业务规则分为通用规则和专用规则，通用规则中，除了上市公司回购股份实施细则，其他都是在2019年之前出台；科创板的专用规则全部是在今年发布，包括《科创板创新试点红筹企业财务报告信息披露指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》等。

发行承销类的规则今年共公布了3项，分别是科创板股票发行与承销实施办法、科创板股票公开发行自律委员会工作规则和科创板股票发行与承销业务指引。

交易类业务规则方面，上交所已经发布了8项，包括《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》、《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则（试行）》等。

发行上市审核业务指南方面，已经发布的是《保荐人通过上海证券交易所科创板股票发行上市审核系统办理业务指南》，3月15日发布，规范保荐人通过上海证券交易所科创板股票发行上市审核系统办理业务的行为。

发行承销业务指南，包括科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南、科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议，前者在6月21日发布，后者则由科创板股票公开发行自律委员会提出。

信息披露监管业务指南是相对较多的，上交所已经发布了科创板上市公司信息披露工作备忘录》第一号至第八号，涉及日常信息披露、股权激励信息披露、年报、融资融券、转融通相关信息等方面。

交易管理业务指南与流程，上交所已经发布了两项通知，分别是关于启用科创板股票、科创板存托凭证业务相关代码段的通知、关于科创板战略投资者参与证券出借业务有关事项的通知。

上交所发布的科创板各项业务规则、业务指南与流程，除了上市类规则中的通用规则、信息披露监管业务指南的部分，其他都是在3月1日之后、7月22日科创板开市之前发布，7月22日之后发布的规则，目前还只有《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》。

三、上市公司进展

对投资者和谋求在科创板上市的公司来说，在各项业务规则出台之后，他们所关注的就是在科创板的上市进展。上交所科创板股票发行上市审核系统，从3月18日正式开始接收相关公司的申请，目前已有205家公司的科创板股票发行上市申请文件获得受理，其中的70家顺利上市，另有26家公司因终止审核、撤回注册申请文件、不予注册等原因，而未能顺利在科创板上市，暂时告别了科创板。

1、70家公司顺利上市

申请在科创板上市的公司，在经过问询、审议、提交注册、注册生效、申购之后，从7月22日开始陆续在上海证券交易所科创板上市，今年是已有70家公司顺利上市。

目前已经上市的70家公司，共发行43.557亿股，募集资金总额824.27亿元，净募集资金765.03亿元，为顺利上市融资，他们向保荐机构、会计师事务所、律师事务所等共支付58.62亿元的发行费用（澜起科技披露的是含税发行费用，其他是不含税）。

已经上市的70家公司中，中国铁路通信信号股份有限公司在股票发行规模和融资规模方面都是最高的，其发行18亿股，净募集资金103.54亿元，是唯一一只发行量超过10亿股、募集资金超过百亿元的。

余下的公司中，仅有澜起科技与金山办公发行量过亿，前者接近1.13亿股，净募集27.46亿元资金；后者为1.01亿股，净募资44.59亿元。发行量最低的是安博通，发行1279.5万股，净募集6.7亿元资金。净募集资金最少的则是龙软科技，发行1769万股，净募资3.24亿元。

目前已上市的70家公司中，发行价均未超过百元，也未低于5元。最高的是每股89.23元的昊海生科，最低的则是5.85元的中国通号。余下68家公司中， 11家的发行价在50元之上，9家的发行价在40元到50元之间，6家的发行价在30元到40元之间，27家的发行价在20元到30元之间，11家的发行价在10元到20元之间，低于10元的还有4家。

这70家已上市的公司中，开市当天依旧是上市公司数量最多的，当天共有25家公司的股票上市交易，其后最高的则是11月5日的5家。就月份来看，7月份是25家，8月份3家，9月份5家，10月份7家，11月份16家，12月份14家。

2、26家公司暂别科创板

70家公司顺利发行新股募集资金并在科创板上市，也有部分提交申请了文件的公司暂别科创板，未顺利发行新股募集资金，今年是有26家公司暂别了科创板。

目前已暂别科创板的26家公司中，23家是因终止发行上市审核而暂别科创板，两家是在过会并提交注册之后，发行人及保荐机构主动要求撤回注册申请文件，证监会终止发行注册程序，还有一家是证监会不予注册。

终止发行上市审核的23家公司中，和舰芯片、海天瑞声、新数网络3家，是在保荐机构申请撤销发行上市申请的保荐、发行人申请撤回相关文件而终止审核；国科环宇、泰坦科技、博拉网络3家则是因为科创板股票上市委员会不同意发行上市而终止审核；余下17家则是发行人和保荐机构申请撤回首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件。

另外3家暂别科创板的公司中，利元亨及世纪空间，已经顺利过会并已提交注册，但发行人和保荐机构主动要求撤回注册申请文件，是终止注册程序而暂别科创板；剩下的恒安嘉新，则是在提交注册之后，发行股票的注册申请不予注册而上市梦碎。

从所提交的招股说明书（申报稿）等相关文件来看，暂别科创板的这26家公司，是拟公开发行不超过7.69亿股，募集206.34亿元资金。

最后

今年是科创板落地之年，各项业务规则在也已基本出台，超过200家公司提交了申请文件，70家公司的股票顺利上司。

在上海证券交易所设立科创板并试点注册制是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措，将稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度，随着时间的推移，配套规则和制度将会进一步完善。

从3月18日开始接收相关公司的科创板股票发行上市申请文件，到目前也还只有200多家公司的申请文件获得受理；7月22日正式开市至今，有70家公司顺利上市。

但已提交科创板股票发行上市申请文件的公司和计划在科创板上市的公司还有很多，明年是科创板落地之后的第一个完整的年度，提交申请文件的公司和顺利上市的公司会更多。

当然，在提交科创板股票发行上市申请文件的公司、上市的公司更多的同时，因撤回申请文件、撤销保荐、科创板股票上市委员会不同意发行上市而终止审核、主动撤回注册申请文件、不予注册等原因而暂别科创板的公司，也有可能会更多。